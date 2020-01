A partir de febrer augmenta el premi màxim de l'Euromillones

El preu de l'aposta no pujarà i es manté en 2,50 euros

Actualitzada 29/01/2020 a les 14:31

A partir del pròxim 4 de febrer els jugadors de l'Euromillones podran aconseguir com a premi màxim 250 milions d'euros enlloc dels 190 que es podia fins ara. Això serà possible gràcies al canvi de les noves normes publicades per a Espanya a Loterías y Apuestas del Estado. El preu de l'aposta no pujarà i es manté en 2,50 euros.Així doncs, si ningú encerta el premi durant cinc sorteigs desde que s'assoleixen els 250 MEUR, els premis es repartreixen entre les diferents categories. D'aquesta manera, l'Euromillones passarà a ser la loteria que ofereix l'oportunitat de guanyar el premi més alt d'Europa.Aquests canvis també porten una mala notícia per als jugadors i és que per a poder augmentar el premi es reduiran els premis que s'aconsegueixen amb les categories inferiors d'encertants. Pel mateix nombre d'encerts, a partir de febrer de 2020 rebrà menys diners que fins ara.El sorteig continuarà celebrant-se els dimarts i divendres i l'ascens del nou premi serà de 10 en 10 milions per cada sorteig sense encertants de primera categoria, fins a aconseguir les quatre setmanes sense afortunats en les quals el premi passa a repartir-se entre tots els màxims encertants.