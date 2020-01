Nou xoc pels pares del petit Julen: perden el nadó que esperaven

Aquesta mateixa setmana, els pares de Julen posaven fi a la tragèdia de Julen amb un acord amb el propietari de la finca

Actualitzada 25/01/2020 a les 13:34

Vicky i José, els pares de Julen, el nen de dos anys que va morir en caure en un pou de Totalán el mes de gener passat de 2019, han perdut al fill que esperaven des del mes agost. Així ho ha explicat la periodista Toñi Portillo en el programa Espejo Público aquest divendres. «Vull explicar fa uns quants mesos ens assabentem que Vicky estava embarassada, però crec que avui dia no ja no ho està», ha informat la periodista. La causa que ha pogut derivar en aquest dur cop que rep la família, pot estar relacionada amb l'estat d'ànim de Vicky després dels esdeveniments que van derivar en la mort del seu fill Julen.Serrano i els pares de Julen, al judici.L'amo de la finca de Totalán es deslliura de la presó per la mort del petit Julen però haurà de pagar el rescat. Per a tancar aquest capítol, aquesta mateixa setmana, els pares de Julen arribaven a un acord amb David Serrano, l'amo de la finca on es trobava el pou, per a evitar reviure de nou en el judici la tragèdia de Totalán. Així, la pena de presó de Serrano es va rebaixar de tres anys i mig a un any. A més, aquest haurà de pagar una indemnització als pares de Julen de 179.058 euros, així com les despeses del rescat a la Junta d'Andalusia, que s'estimen en 663.982 €.