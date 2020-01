Iglesias diu que vol veure els dirigents independentistes negociant: «No m'agrada veure'ls a la presó»

El vicepresident del govern espanyol insisteix que la recepta per a Catalunya és «diàleg, diàleg i diàleg»

Actualitzada 26/01/2020 a les 11:33

El vicepresident espanyol de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, assegura que vol veure els dirigents independentistes «negociant a les institucions». «No m'agrada veure'ls a la presó», admet a La Vanguardia. En una entrevista, Iglesias matisa que tot i que «no correspon al govern determinar la situació processal» dels líders independentistes presos, preferiria no veure'ls entre reixes. «Tot el que sigui treure càrrega emocional a la situació i injectar-li racionalitat, pragmatisme i sentit comú serà positiu», apunta. El líder de Podem també insisteix que la seva recepta per a la situació amb Catalunya és «diàleg, diàleg i diàleg». «Això implica que tothom ha de cedir i que els acords no seran 100% satisfactoris per a ningú», diu.