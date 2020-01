Els exconsellers empresonats confien poder explicar al Parlament com el 155 va paralitzar el dia a dia de la Generalitat

Tots ells coincideixen a afirmar que el 155 va perjudicar el funcionament de l'administració catalana i dels serveis que presta, i que va suposar un precedent per a qüestions «que ara passen i esgarrifen als demòcrates», segons Turull. Per a Forn, va suposar «un dels episodis més greus de la història de Catalunya» per la suspensió de l'autogovern, mentre que Bassa en destaca que «va endarrerir molts projectes» i va suposar «problemes de pagaments». Romeva, a més, sosté que el seu departament, Afers Exteriors, va ser «una obsessió» del govern espanyol, per la qual cosa «va ser el més afectat i el més desmantellat de tots amb el 155».Junqueras subratlla que la intervenció de la Generalitat «va suposar que s'aturés de cop» el desplegament de lleis i ajudes que s'havien posat en marxa. Per això, vol aprofitar el seu torn a la comissió del Parlament per «parlar de la repressió de l'Estat i de totes les vulneracions de drets que han anat fent des d'abans de l'1 d'octubre i fins avui». Així mateix, vol «veure com aguanten la mirada» els representants polítics que han justificat el seu empresonament i condemna. «Saben que han estat còmplices d'aquesta injustícia que és que portem més de dos anys tancats a la presó per uns delictes que no hem comès, per haver fet un referèndum», ha lamentat.Sobre el fet que se'ls hagi permès anar al Parlament, el líder d'ERC defensa que l' «anomalia» és el seu empresonament. «Sovint ens equivoquem cap on posem la pressió i assenyalem, però no podem perdre de vista que som a la presó perquè l'Estat ha decidit engegar una maquinària de venjança».