Els comuns sostenen que Torra pot continuar com a president encara que se li retiri l'escó

El també portaveu dels comuns ha considerat que Torra «no ha de continuar sent president» però no perquè ho hagi decidit «la dreta ni tampoc el seu braç judicial» sinó perquè «ho pensen el 70% de catalans». És per això que ha reclamat que es convoquin eleccions al Parlament tan bon punt s'hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat. «El Govern de Torra i Aragonès s'ha demostrat que està profundament esgotat i no té projecte polític», ha criticat.La diputada de CatECP al Parlament Marta Ribas, que ha acompanyat Mena, també ha urgit uns nous comicis a Catalunya, però ha demanat que primer s'aprovin els comptes que els comuns han acordat amb el Govern perquè «els serveis públics a Catalunya no poden resistir un any més de pressupostos prorrogats».