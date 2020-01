Almenys 21 mort i més de 1.00 ferits per un sisme de magnitut 6,5 a Turquia

El sisme va tenir lloc el vespre de divendres i l'epicentre es troba prop de Sivrice

Actualitzada 25/01/2020 a les 14:00

Almenys 21 persones han mort por el sisme de magnitud 6,5 que va sacsejar aquest divendres el sud-est de Turquia, causant també almenys 1.015 ferits i graves danys materials, i que es va deixar sentir fins i tot en les veïnes Iraq i Síria. El terratrèmol va ocórrer sobre les 18.00 GMT (19.00 hora peninsular) del divendres i ho epicentre es troba cerca de la localitat de Sivrice, d'uns 10.000 habitants, a la província de Elazig, segons l'agència de notícies estatal Anadolu. El ministre de l'Interior, Süleyman Soylu, va assegurar que almenys una desena d'edificis havien col·lapsat i s'havien registrat diverses rèpliques, la més potent d'elles de magnitud 5,4. Elazig ja va resultar sacsejada en 2010 por un sisme de magnitud 6 que es va saldar con la mort de 51 persones.El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha assegurat que s'estan prenent totes les precaucions «necessàries» per a superar el terratrèmol perquè es produeixin les menors pèrdues possibles i per a garantir la seguretat dels ciutadans, ha traslladat a través del seu compte de Twitter. Erdogan ha mostrat el seu suport als quals han mort a causa del terratrèmol i ha desitjat als ferits una ràpida recuperació. El ministre de Defensa turc, Hulusi Akar, ha anunciat que l'Exèrcit es troba a l'espera i preparat caso que sigui necessària la seva intervenció, mentre que el governador de la província de Gaziantep, en el sud-est del país, ha sostingut que no hi ha ferits ni pèrdues materials a la regió.