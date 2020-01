Sánchez portarà la transició ecològica a la propera conferència de presidents autonòmics

Sánchez vol «alinear» les polítiques públiques «des del govern d'Espanya fins a l'últim dels ajuntaments» perquè l'emergència climàtica és «cada vegada més present». «Tant els ajuntaments com les comunitats autònomes com el govern d'Espanya i la Unió Europea han de ser conscients que la realitat climatològica està canviant» i que cal adaptar les polítiques públiques. «La resposta ha de ser cooperativa i per això és molt important que aquests temes siguin a la conferència de presidents que celebrarem aquest any», ha insistit.També s'ha referit a les queixes de l'oposició pel fet que el ministre de Transports, José Luis Ábalos, es trobés amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, durant una escala de la mandatària veneçolana a Madrid. «Té tot el meu recolzament i estima», ha dit, i ha garantit que «va evitar una crisi diplomàtica» amb el país sud-americà.