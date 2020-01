S'eleva a 41 les morts pel coronavirus a Xina, amb 1.287 infectats

La OMS no ha declarat l'emergència internacional degut a les estrictes mesures que està fent servir la Xina

Actualitzada 25/01/2020 a les 13:20

El nombre de morts pel nou coronavirus causant de la "pneumònia de Wuhan" s'ha elevat a 41 entre els 1.287 contagiats diagnosticats a la Xina, va informar el dissabte la Comissió Nacional de Sanitat. Fins a la passada mitjanit local (17.00 hora peninsular espanyola del divendres), l'organisme va assegurar que s'havien detectat casos en totes les províncies xineses menys al Tibet, i que 39 de les 41 morts han ocorregut a la província de Hubei, de la qual Wuhan és capital i epicentre del brot.Això suposa un increment de 16 morts i 444 nous casos respecte a l'informe emès per la comissió 24 hores abans. Segons la font, 237 pacients es troben en estat greu, mentre que 38 persones han sanat i han estat donades d'alta.Les autoritats sanitàries han realitzat seguiment mèdic a 15.197 persones que han estat en contacte pròxim amb algun dels infectats, de les quals 13.967 continuen en observació. Fora de la Xina, de moment s'han registrat 4 infectats a Tailàndia (dos dels quals ja estan curats), 3 contagis a Taiwan i igual número a Singapur i França, i dos en cadascun dels següents països: el Japó (un curat), Corea del Sud, els Estats Units i Vietnam. Així mateix, hi ha un a Nepal.Els símptomes del nou coronavirus, denominat 2019-nCoV provisionalment per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), són en molts casos semblants als d'un refredat, però poden venir acompanyats de febre i fatiga, tos seca i dispnea (dificultat per a respirar). De moment, l'OMS ha decidit no declarar una emergència internacional pel virus a la vista de les estrictes mesures adoptades per la Xina, que inclouen la suspensió total dels transports en una desena de ciutats de la província de Hubei que sumen milions d'habitants o la cancel·lació de les celebracions de l'Any Nou xinès, que comença aquest dissabte.Un país en alertaEl Govern xinès ha decidit tancar per complet Wuhan, una ciutat portuària amb 11 milions d'habitants en la qual va començar el brot. Els vols i les línies de trens han estat cancel·lats, així com el servei de busos i ferris. Les autoritats xineses també han expandit les restriccions de viatge a diverses ciutats pròximes com Huanggang, Ezhou, Chibi i Zhijiang, que inclouen tancaments complets o parcials del transport públic i afecten milions de persones a pocs dies de la celebració de l'Any Nou Piga. Tradicionalment, les festivitats mobilitzen a milers de persones dins i fora del país.Pequín i altres grans urbs han anunciat que cancel·laran els festejos d'Any Nou per a evitar contagis. Unes 30.000 persones volen diàriament des de Wuhan, d'acord amb dades oficials. En total unes 29 províncies xineses han registrat casos de la malaltia, uns 5.897 contactes amb persones malaltes han estat supervisats per les autoritats, dels quals 4.928 encara es troben baix vigilància mèdica.El nou coronavirus és un 80 per cent similar al virus de la síndrome respiratòria aguda i greu (SARS) que va provocar un brot en 2003 que va afectar 8.098 persones i va matar a 773, principalment a la Xina, segons la informació publicada pel Centre Nacional de Dades Genómicos de la Xina (NGDC, per les seves sigles en anglès).