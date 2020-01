La FEHT demana celeritat a les administracions perquè arreglin les zones turístiques afectades pel temporal

Guàrdia ha apuntat que la situació a les Terres de l'Ebre i el Delta de l'Ebre preocupa «extraordinàriament» els empresaris. «És un destí turístic molt important per nosaltres», ha assenyalat, i ha lamentat l'estat de les platges i els passejos marítims a tota la costa de la demarcació. També ha reconegut que hi ha zones de l'interior que han quedat tocades pel temporal.El portaveu de la FEHT no s'ha atrevit a fer un balanç dels danys als establiments turístics perquè «molts estan tancats» i en alguns casos encara no coneixen en detall el grau d'afectació. Això sí, ha avançat que els càmpings, «sobretot els d'interior o els que toquen a la costa, han tingut problemes». Tanmateix, ha indicat que «les empreses fan el possible per posar-se al dia i tenir una altra vegada el servei i l'allotjament a disposició dels clients».Amb tot, s'ha mostrat confiat en que la resposta de les autoritats serà positiva a l'hora d'invertir per arranjar els desperfectes. «L'administració sap de la importància de tenir-ho tot en marxa perquè el turisme és un dels motors més importants que té Catalunya a nivell econòmic, i entenc que hi esmerçaran esforços i pressupostos», ha finalitzat.