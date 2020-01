Aragonès alerta que no poder aprovar els pressupostos de 2020 abocaria el país al «col·lapse»

Aragonès ha presentat el suport als comptes per part del Govern i els Comuns com l'exemple de la fórmula que han de seguir en el futur els «grans acords de país». En aquest sentit, ha intentat posar volgut posar en valor la tasca dels republicans de «posar d'acord espais polítics que fins ara no s'havien posat d'acord», en referència a Junts per Catalunya i En Comú Podem. «Tenim una oportunitat de posar el dia tots els serveis públics del país», ha remarcat sobre els pressupostos que el Govern preveu aprovar aquesta setmana vinent, tot recordant l'increment de la despesa superior a 3.000 euros, com a «aposta per l'estat del benestar».El vicepresident de la Generalitat, que en el congrés regional d'ERC ha intervingut en qualitat de coordinador nacional del partit, ha defensat també la via de la negociació amb l'estat espanyol perquè deixi enrere la via penal i la repressió. Un paper que ha identificat amb la d'un vaixell «trencagels», obrint «camí» a partir d' «escletxes», al mateix temps també de la voluntat de funcionar com un «ciment» per reduir les «desigualtats del país», tant des de la perspectiva social com territorial.Davant de la plana major del partit a les Terres de l'Ebre, Aragonés ha volgut llençar un missatge de «compromís del país» amb el territori a partir del «punt d'inflexió» que han suposat els estralls dels temporals d'aquesta setmana. Ha reclamat que la resta de Catalunya «faci un retorn» i «posi al mapa» un territori que «ha donat a Catalunya tantes i tantes coses: des d'energia, espais naturals o productes del territori que comparteix amb el país». Es tracta, ha argumentat, no només d'una qüestió de solidaritat sinó «d'entendre que som el mateix país». «És absolutament fonamental», ha sentenciat.Sense abundar en xifres o mesures concretes, el vicepresident ha anunciat que la Generalitat mobilitzarà tres vies de recursos per fer front, no només a l'emergència que ha causat el temporal, sinó també a actuacions a mig i llarg termini per poder afrontar el futur «en millors condicions». En primer lloc, de la pròpia Generalitat. «Rascarem de tots els departaments i posarem al dia els equipaments danyats», així com prendre «decisions amb el territori», apuntant especialment a la Taula de Consens del delta de l'Ebre. Així mateix, ha avançat que cal ser «exigents» amb el govern espanyol, administració competent sobre costes i el riu Ebre, perquè «posi els recursos» necessaris per restaurar el medi i lluitar contra el fenomen del canvi climàtic. En la mateixa línia, ha apel·lat a la Unió Europea perquè es comprometi també a finançar la transformació ecològica que requereix aquest fenomen i fer front a grans desastres.