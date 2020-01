Albert, el castellvellenc participant de masterChef Junior, pateix a la final

La setena edició del concurs va concloure ahir a la nit proclamant a Lu en guanyadora

Actualitzada 25/01/2020 a les 11:57

Després de brillar en el duel final davant María, la catalana Lu es proclamava guanyadora de "MasterChef Júnior 7" en una final marcada per la singularitat d'Albert i la presència de Tamara Falcó i el xef, 12 estrelles Michelin, Martín Berasategui.La nena d'11 anys, que es feia amb una beca de 12.000 euros per a continuar la seva formació i un curs de cuina de quatre dies en el prestigiós Basque Culinary Center, s'emportava el títol després de lluir-se en una final més seriosa i formal que els programes anteriors d'aquesta setena edició.Tot i això, un dels protagonistes de la nit va tornar a ser el castellvellenc Albert que va patir de valent per acabar el primer repte de la nit. Aquesta prova consistia a seguir els passos d'un plat de Pepe Rodríguez, un dels cuiners professionals presents al concurs. A l'hora de cuinar, els nens haurien de seguir les instruccions del chef per acabar a la mateixa vegada que ell.Albert no va tenir gens fàcil, es va cremar una mà i va arribar a plorar durant la elaboració del plat però va rebre el suport dels seus companys i del mateix Pepe que va donar ànims al veí de Castellvell, fent-li veure les seves ganes per fer-ho bé.Encara que va superar la primera prova, l'Albert va quedar eliminat del concurs al segon repte que va tenir lloc al restaurant del xef Diego Guerrero on els concursants havien de preparar dos plats del cuiner. Un cop acabat el repte, el castellvellenc va rebre el reconeixement del jurat i va abandonar definitivament el programa televisiu.