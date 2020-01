Què és el coronavirus?

Els experts calculen que la mortalitat per contagi se situaria entre el 3 i el 4% dels casos

Actualitzada 24/01/2020 a les 18:56

A finals de desembre el mercat de la ciutat xinesa de Wuhan es va convertir en la zona zero de l'anomenat coronavirus. En un principi es pensava que aquest virus només es podia transmetre d'animals a humans però, arran d'una investigació de la Comissió Nacional de la Salut de la Xina, es va confirmar que la transmissió d'aquest entre humans és possible, i van sonar les alarmes. Segons les autoritats xineses hi ha 830 persones contagiades i 25 morts.Però, quins són els símptomes? Es tracta d'una amenaça real? Si bé les preguntes sobre aquest misteriós virus són moltes, intentarem desgranar aquelles coses confirmades, de moment, per la ciència.Els coronavirus provenen dels animals. En aquest cas, el contagi es podria haver produït per un marisc, però es tracta d'especulacions, ja que ara com ara no hi ha certesa sobre el seu origen ni sobre el grau de propagació. Les anàlisis més recents sobre el virus indiquen que aquest podria estar relacionat amb el SARS, el coronavirus que l'any 2002 va matar a 774 persones a la Xina.Aquest virus es manifesta com un simple refredat amb símptomes com tos, febre i dificultats per respirar. En els casos més greus podria desenvolupar-se una pneumònia. El problema rau quan la persona malalta no té bona salut: es tracta d'una pneumònia viral i els antibiòtics no serveixen, per tant, el sistema immunològic del pacient marcarà la seva recuperació.El període d'incubació del virus és d'entre una setmana i deu dies, motiu pel qual els símptomes poden tardar a aparèixer.No existeix cap vacuna per combatre el virus, tot i que s'està treballant per desenvolupar-ne una. La millor prevenció és evitar viatjar a la Xina i, per descomptat, evitar el contacte amb pacients o persones que poden estar contagiades. La principal recomanació que es fa, però, és rentar-se bé les mans i evitar el contacte directe amb animals de granja i salvatges.La Xina està connectada amb tres aeroports europeus, alguns d'ells amb vols directes a Espanya, això obre una porta al fet que el virus arribi al nostre país, però no cal fer sonar les alarmes, ja que aquest risc és moderat. Els aeroports xinesos ja estan implementant mesures de seguretat i control per evitar el trànsit de persones infectades.Els experts calculen que la mortalitat per contagi se situaria entre el 3 i el 4% dels casos. Els grups de major risc són persones grans i pacients amb malalties cròniques com diabetis, hipertensió, cardiopaties, càncer o malalties respiratòries.Des de fa anys els serveis de salut internacionals treballen per estar preparats per possibles infeccions massives, realitzant simulacres, formació i reforçant protocols, com per exemple l'Hospital Clínic de Barcelona.