El proper proper Consell de Ministres analitzarà els informes

Actualitzada 24/01/2020 a les 19:18

La delegació del govern espanyol recull dades dels danys del temporal a Catalunya per activar les ajudes com més aviat millor. Els subdelegats de les quatre demarcacions han demanat a tots els alcaldes una valoració aproximada i també s'estan recollint les afectacions que ha patit la xarxa d'infraestructures catalana, així com la costa i altres serveis bàsics. Totes les dades s'enviaran als ministeris competents perquè el proper Consell de Ministres pugui analitzar-les i activar ràpidament les ajudes estatals. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest divendres una reunió interministerial per avaluar els danys causats pel temporal.