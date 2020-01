El PSOE porta al Congrés proposicions de llei sobre l'eutanàsia, memòria històrica i la fi dels terminis d'instrucció

Els socialistes també han presentat una altra iniciativa legislativa per acabar amb la possibilitat que el Senat bloquegi els pressupostos

Actualitzada 24/01/2020 a les 17:32

Estabilitat pressupostària

Canvi climàtic i garanties contra el 'pin parental'

El grup del PSOE ha registrat aquest divendres al Congrés quatre proposicions de llei per legalitzar l'eutanàsia, ampliar la llei de la memòria històrica, derogar el termini màxim d'instrucció en sumaris i acabar amb la possibilitat que el Senat bloquegi els pressupostos vetant el sostre de despesa. Els socialistes també han entrat tres proposicions no de llei. La primera, també sobre memòria històrica, busca el reconeixement i la dignificació de la memòria de les víctimes el franquisme. La segona persegueix el compromís en la lluita contra el canvi climàtic i la darrera, sobre l'anomenat 'pin parental', busca «la promoció de la llibertat de pensament i el desenvolupament de la capacitat crítica de l'alumnat».Els socialistes asseguren que aquest primer «paquet» d'iniciatives parlamentàries aborden «qüestions prioritàries» per al govern de coalició que «afecten temes socials, jurídics i econòmics i responen al seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic». Es tracta de proposicions de llei similars a les que el PSOE va presentar la passada legislatura però que no van poder començar a tramitar-se.La primera té com a objectiu legalitzar la eutanàsia per donar «resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda social». La llei busca regular «el dret de tota persones que compleixi les condicions exigides a demanar i rebre l'ajuda necessària per morir». I persegueix, a més, «fer compatibles els drets i principis constitucionals com el dret a la vida i a la integritat física y moral, la dignitat, la llibertat i l'autonomia de la voluntat».Pel que fa a la proposició de llei sobre estabilitat pressupostària, la iniciativa vol evitar «un bloqueig polític» als pressupostos les que s'han produït al Senat en legislatures anteriors. D'altra banda, els socialistes busquen agilitzar la justícia penal. Per això, han presentat una tercera proposició de llei per derogar el termini màxim previst d'instrucció a la llei d'enjudiciament criminal. La mesura busca també «evitar la prescripció encoberta dels delictes més complexes com els relacionats amb la corrupció».Sobre la memòria històrica, els socialistes han presentat dues propostes. Per una banda una proposició de llei per ampliar la llei per «reconèixer els que van lluitar per la llibertat i la democràcia i desterrar definitivament de la nostra societat el franquisme i tot el que va representar». Per l'altra, n'han presentat una no de llei que persegueix el reconeixement, la reparació i la dignificació de la memòria de les víctimes del franquismes així com la posada en marxa de mesures com exhumacions de les fosses comunes o la retirada de simbologia franquista de llocs públics.Els socialistes han registrat dues proposicions no de llei més. Una relacionada amb el compromís en la lluita contra el canvi climàtic i una altra relacionada amb l'anomenat 'pin parental' que busca el compliment dels articles 27.1 i 27.2 de la Constitució i la «promoció de la llibertat de pensament i el desenvolupament de la capacitat crítica de l'alumnat».