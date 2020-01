'In the night', d'Oques Grasses, la cançó en català més radiada el 2019

Doctor Prats, Rosalía, Miki Núñez, Joan Dausà i Buhos també han estat 'número u' a les llistes mensuals al llarg de l'any

Actualitzada 23/01/2020 a les 17:46

La cançó 'In the night', d'Oques Grasses, va ser el tema en català més reproduït a les ràdios musicals catalanes de l'any 2019. Al número u dels llistats mensuals de cançons en català més radiades hi ha també cançons de Doctors Prats, Rosalía, Miki Nuñez, Joan Dausà i Buhos. En total, les 30 cançons en català més emeses han sonat 33.810 vegades a les principals 18 ràdios musicals que emeten a Catalunya i que es calcula que representen aproximadament el 90% de l'audiència. Són dades de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans (APECAT) a les quals ha tingut accés l'ACN, que ha monitoritzat les emissions d'aquestes ràdios l'any 2019 a través de l’empresa especialitzada BMAT. En total, de gener a desembre, han sonat 111 cançons en català de 67 artistes que pertanyen a 30 segells.L'APECAT apunta que la presència destacada de la música catalana a les principals ràdios comercials del país reafirma que aquesta indústria passa per un bon moment.A aquestes 30 cançons se li ha de sumar la resta que han anat entrant i sortint al Top30 mensual que APECAT ha publicat durant l’any passat de gener a desembre.Des de mitjans de 2018, al web de l'associació s’hi publica mensualment la Llista APECAT de les cançons en català més radiades. Al llarg de 2019 han estat 'número u' artistes com Doctor Prats (gener, febrer i març), Rosalia (agost, setembre i octubre), Oques Grasses (juny i juliol), Miki Núñez (novembre i desembre), Joan Dausà (abril) i Buhos (maig).Les ràdios monitoritzades són Flaixbac, Cadena 100 Barcelona, ELS40, Flaix FM, RAC105, Cadena Dial Barcelona, RNE Radio 3, Europa FM Barcelona, Rock FM Barcelona, Radio TeleTaxi Barcelona, Kiss FM Barcelona, Radiolé Barcelona, Catalunya Música, ICAT, Maxima FM, RNE Radio 4, Melodia FM Barcelona i ELS40 Classic Barcelona.APECAT, l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, és l’associació empresarial que representa les companyies fonogràfiques independents de Catalunya i que té com a principal finalitat exercir la representació i defensa dels interessos del col·lectiu, contribuir a la consolidació i estabilitat del sector fonogràfic i videogràfic independent a Catalunya i afavorir les produccions i edicions artístiques de la indústria discogràfica.