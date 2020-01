El judici per l'euroordre de Ponsatí començarà l'11 de maig a Edimburg

La defensa veu «poc probable» que es retiri l'euroodre contra l'exconsellera un cop sigui eurodiputada

Les línies de la defensa

El judici perquè la justícia escocesa decideixi sobre l'extradició o no de l'exconsellera Clara Ponsatí començarà l'11 de maig a Edimburg. Segons ha informat l'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, a la sortida de la vista preliminar que s'ha celebrat aquest dijous, el jutge ha establert la data d'inici del procés que, tal com ha apuntat la seva defensa, pot estar condicionat pel fet que Ponsatí serà eurodiputada a partir del febrer a causa de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea el pròxim 31 de gener. De fet, la immunitat derivada de la condició d'eurodiputada de Ponsatí serà un dels arguments de la seva defensa, així com els «abusos dels drets humans» pels quals es pot veure afectada en cas d'extradició a Espanya.La defensa de l'exconsellera defensa que Ponsatí tindrà immunitat quan sigui eurodiputada i que, per tant, les autoritats espanyoles han de retirar la petició d'extradició. Amb tot, Anwar veu «poc probable» que això passi tenint en compte «les accions passades».«Quan esdevingui eurodiputada, caldrà fer una valoració de com això afecta el procés, especialment si un cop més Espanya mostra no tenir cap respecte per la llei internacional», ha dit en un comunicat la defensa de l'exconsellera.Durant el procés, la defensa de l'exconsellera argumentarà que en la petició d'extradició presentada per les autoritats espanyoles «manca claredat» i que no se la pot extradir per cap dels delictes que s'hi exposen.«El delicte de sedició va ser abolit el 2011 perque ès arcaic i suposa una innecessària limitació a la llibertat d'expressió», recorda l'advocat de Ponsatí, que també argumentarà que els fets d'octubre del 2017 no estan descrits de manera «justa i exacta» en la petició de les autoritats espanyoles.A més, la defensa argumentarà que no s'ha d'extradir Ponsatí perquè l'euroordre té un «objectiu de perseguir-la i castigar-la pel seu suport a l'autodeterminació de Catalunya» i que, per tant, té «una finalitat política».L'advocat de l'exconsellera també defensarà que l'extradició és «incompatible» amb la Convenció Europea dels Drets Humans i que Espanya està «fent un mal ús del poder de l'estat» i «abusant» de les euroordres per extradir Ponsatí.