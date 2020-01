Laplana diu que va anar ella a Economia tot i trobar-se malament

La intendent dels Mossos diu que tenia «rang» com a interlocutora amb la Guàrdia Civil però que no era la responsable de l'operatiu

Actualitzada 22/01/2020 a les 15:00

Actitud «reivindicativa»

«Desordres públics incalculables»

Rubira vol saber què vol dir «ARRO» i «Brimo»

Parla amb Sànchez el 20-S per indicació dels seus superiors

La intendent dels Mossos Teresa Laplana diu que va anar al departament d'Economia el 20-S, tot i trobar-se malament, perquè aquell dia no hi havia cap altre comandament superior del cos que pogués acudir-hi. Durant la seva declaració a l'Audiència Nacional i a preguntes del fiscal, Pedro Rubira, Laplana ha explicat que el dia 19 li havien prescrit dos dies de descans per un «quadre de vertigen» però que com que ningú més podia desplaçar-s'hi va considerar que era «responsabilitat» seva anar-hi. «No vaig pensar que la diligència duraria tantes hores», ha afegit. La intendent també ha insistit que aquell dia no era la responsable de l'operatiu, tot i que ha admès que tenia «rang» per poder fer d'interlocutora amb la Guàrdia Civil.Preguntada sobre perquè no van fer el perímetre de seguretat a primera hora, ha dit que els tècnics d'ordre públic van considerar que això podia «generar desordres públics incalculables» malgrat que els manifestants estaven en «actitud reivindicativa».La declaració de la intendent Teresa Laplana, per a qui la fiscalia sol·licita 4 anys de presó i 11 d'inhabilitació per sedició, ha començat la seva declaració a la una del migdia i ho ha fet a preguntes del fiscal Pedro Rubira.La intendent ha explicat que el 20 de setembre del 2017 al matí va rebre la trucada d'un comandament que la va informar que la comitiva judicial, juntament amb la Guàrdia Civil, havia entrat al departament d'Economia i a la secretaria d'Hisenda. Laplana ha dit que estava al llit perquè, el dia abans, el metge li havia prescrit dos dies de repòs –i li havia incrementat la medicació que ja prenia- per un quadre de vertigen que pateix des de fa temps.«Immediatament vaig trucar al comissari que era el sotscap de la regió de Barcelona i com que ell sabia com em trobava jo de salut em va dir que ell mateix es dirigia a Economia. Així mateix em va donar instruccions perquè em posés en contacte amb el meu segon, Josep García, perquè anés a la secretaria d'Hisenda», ha detallat.Laplana ha dit que va continuar al llit però que al cap d'una estona va rebre una nova trucada del comissari que li deia que no s'hi podia desplaçar. «Em vaig trobar que no tenia més comandaments amb graduació suficient que s'hi poguessin desplaçar perquè també n'hi havia que s'estaven desplaçant a altres llocs», ha explicat. Per això, ha dit, va considerar que era la seva «responsabilitat» anar-hi, tot i que no es trobava bé. «No vaig pensar que la diligència duraria tantes hores», ha afegit.La intendent també ha detallat que va arribar al departament cap a les 9.20 h del matí i que llavors ja hi havia unes 700 persones amb actitud «reivindicativa». El fiscal li ha recordat que en la seva declaració al jutjat va parlar d'un miler de persones però Laplana ha respost que no era «experta» en recompte però que era el que recordava.Rubira també ha preguntat a Laplana quan va saber que la Guàrdia civil demanava ampliar el perímetre de seguretat i perquè no es va fer en aquell moment per evitar el que «va passar després». Laplana ha dit que ho va saber perquè li va comunicar el sotsinspector i que s'enviarien dues furgonetes de la BRIMO.«Em vaig posar en contacte amb el coordinador de reacció i dispositius, li informo de la situació dels concentrats. També se'm va donar la instrucció perquè les furgonetes s'ubiquin a reacció, és a dir, a un punt proper al departament», ha dit.En aquest sentit, la intendent ha dit que ella no era la responsable de l'operatiu d'aquell dia, tot i que tenia «rang» per fer la interlocució amb la Guàrdia Civil però que no tenia «capacitat per mobilitzar recursos d'ordre públic».Sobre el perímetre, ha dit que la decisió es va prendre en base a criteris dels tècnics d'ordre públic. Segons ha dit, es va considerar que si en aquell moment s'hagués intentat alguna acció policial per retirar els manifestants «com demanava la Guàrdia Civil segur que haguessin oposat resistència passiva o, fins i tot, activa».Això, ha afegit, podia generar «desordres públic incalculables» que, en aquell moment, «tot i l'actitud reivindicativa, «no s'estaven produint» i que no tenien «actitud violenta». «No hi va haver agressions», ha dit. Laplana també ha dit que els manifestants feien proclames en contra de la policia i sobre l'1-O però que no li constava que haguessin escopit a cap agent.Al començament de l'interrogatori, Rubira ha demanat a Laplana que li «aclarís» algunes sigles. Entre elles, volia saber què era l'ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos) o la Brimo (Brigada Mòbil dels Mossos). Laplana li ha detallat en què consistia cada unitat i les seves funcions.La intendent dels Mossos Teresa Laplana ha assegurat aquest dimecres que ella no tenia obligació de parlar amb l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez si no era per ordre dels seus superiors, «ni donar-li explicacions ni demanar-li res», perquè «no té cap autoritat». En el seu interrogatori, ha explicat que abans del 20-S no havia parlat mai amb Sànchez i que aquell dia ho va fer tres cops sempre després que els seus superiors jeràrquics li ho indiquessin per telèfon. En els tres casos la conversa va ser per crear un passadís de voluntaris de l'ANC per entrar els detinguts a la seu d'Economia, fer un cordó de seguretat al voltant dels vehicles de la Guàrdia Civil o fer un altre passadís al vespre perquè la comitiva judicial pogués sortir.