Empresa prioritzarà les zones afectades pel temporal en els ajuts al finançament d'infraestructures turístiques

El Govern també està estudiant demanar que les àrees més perjudicades es declarin zona catastròfica

Actualitzada 22/01/2020 a les 18:13

El Departament d'Empresa i Coneixement prioritzarà les zones afectades pel temporal Gloria en els ajuts al finançament d'infraestructures turístiques. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ho ha anunciat durant la inauguració de l'estand català a la fira Fitur de Madrid on ha assegurat que el Govern té «el cap i el cor» a Catalunya i ha dit que estudiaran la possibilitat de demanar que els punts més afectats es puguin declarar zona catastròfica. En concret, el Departament posarà a disposició dels afectats la línia d'ajut al finançament d'infraestructures turístiques –que compta amb 20 milions d'euros (MEUR)- i la bonificació d'interessos de finançament –amb més de 3 MEUR-.Pel que fa a la possible incidència que els efectes del temporal puguin tenir en el turisme, la consellera ha dit que precisament han vingut a la fira per «donar el missatge» que el Govern «activarà tots els recursos per mitigar-los».