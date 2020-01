El Ter es desborda a Girona i Bescanó i hi ha cinc rius o rieres més en nivell de perill

Actualitzada 22/01/2020 a les 09:01

El riu Ter s'ha desbordat a Bescanó i a Girona, a la zona del Pont Major, i hi ha cinc rius o rieres més en nivell de perill: el Tordera, la Riera Major (Viladrau, Sant Sadurní d'Osormort, Vilanova de Sau), el Daró, l'Onyar i la Riera d'Osor. A més, també estan en situació d'alerta el tram baix del Llobregat, el Fluvià i el Gurri. Protecció Civil demana no apropar-se a les lleres i evitar desplaçaments interurbans entre municipis com ara Montseny, Fogars de Montclús, Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Gualba, Sant Celoni, Sant Feliu de Buixalleu, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, Fogars de la Selva, Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva, Tordera, Palafolls, Blanes i Malgrat de Mar.L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que s'ha superat el nivell de perill del Ter a l'estació de Masies de Roda per un cabal superior als 1.000 metres cúbics per segon. Per això demana especial precaució als municipis de Ripoll, les Llosses, Santa Maria de Besora, Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora, Orís, Sant Vicenç de Torelló, Torelló, les Masies de Voltregà, Manlleu, Gurb, les Masies de Roda, Roda de Ter, Tavèrnoles, L'Esquirol i Tavertet. Es recomana evitar els accessos a la llera del riu, guals, creuaments a nivell i punts baixos.Els embassaments del Ter continuen rebent aigua de les crescudes en capçalera durant la passada nit, però encara tenen un volum de resguard de 65 hm3, segons l'ACA. L'Onyar segueix incrementant cabal: ara està a 435 m3/s i podria superar els 500.