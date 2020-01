El pla Inuncat passa a estat d'emergència per l'arribada d'un nou front de tempestes

Actualitzada 22/01/2020 a les 10:11

Protecció Civil ha informat que el pla Inuncat ha passat a estat d'emergència per l'arribada d'un nou front de tempestes cap a la tarda. La previsió és que la pluja entri pel litoral i escombri fins al nord-est de Catalunya, amb increments d'acumulació d'aigua en diferents punts.El Govern posarà en marxa un protocol per donar una resposta coordinada per donar resposta als efectes del Gloria una vegada acabi la situació d'emergència. En una entrevista a TV3, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que s'activarà un protocol per gestionar la postemergència conjuntament amb territori amb l'objectiu de recuperar la normalitat com més aviat millor. Budó s'ha mostrat prudent i ha dit que primer cal que acabi el temporal i avaluar els danys, però ha avançat que «probablement hi ha alguna zona» que es podria declarar zona catastròfica. En aquest cas, ha assegurat que el Govern intercediria amb el govern espanyol.Budó ha explicat que el president de la Generalitat, Quim Torra, es trasllada aquest matí al Delta de l'Ebre, una de les zones més afectades. I ha fet una crida a la població perquè segueixi les recomanacions de Protecció Civil.