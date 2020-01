Arriba un nou front de tempestes que fa elevar el pla Inuncat a emergència

Actualitzada 22/01/2020 a les 12:30

A la tarda plourà de manera intensa i extensa

Protecció Civil ha informat que el pla Inuncat ha passat a estat d'emergència per l'arribada d'un nou front de tempestes cap a la tarda. La previsió és que la pluja entri pel litoral i escombri fins al nord-est de Catalunya, amb increments d'acumulació d'aigua en diferents punts. Aquest fet incrementa el risc d'inundacions i de desbordaments d'alguns rius. En concret, Sergio Delgado ha indicat que la conca del Tordera ja està desbordada amb afectacions a l'AP7, ponts i elements ferroviaris i que el risc és ara especialment a les comarques gironines i en concret a l'Onyar, el Daró, el Fluvià, la riera d'Osor i el Baix Ter. Els embassaments estan rebent uns cabals de 1000 metres cúbics per segon, equivalents al cabal de l'Ebre i no durant tot l'any. «Cal evitar qualsevol desplaçament que no sigui absolutament necessari perquè ens hi va la vida», ha advertit la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer.«Encetem la fase més dura de l'episodi», ha assenyalat Sergi Delgado. «Des d'una perspectiva de risc hidrològic estem en una fase complicada, crítica en alguns casos», ha advertit. Després de les evacuacions preventives del dimarts es demana «màxima precaució en l'àmbit de la Tordera» on ja hi ha infraestructures viàries i ferroviàries afectades.El cap de l'Equip de Predicció i Vigilància, Santi Segalà, ha començat la seva intervenció informant de les precipitacions acumulades en tot l'episodi Gloria. Al sud de Catalunya destaca Horta de Sant Joan amb més de 280 litres per metre quadrat, Mas de Barberans amb 268, Aldover amb 257 o Ulldecona amb 251. Al nord-est de Catalunya el màxim està a Puig Sesolles amb 245 i Cassà de la Selva amb 216.A la tarda, nit i matinada hi haurà un segon front de precipitacions que tornarà a afectar Catalunya «de manera extensa i intensa». La precipitació ha creuat Catalunya de sud cap a nord i Segalà ha indicat que quedarà restringida al nord durant les properes hores. La neu ha tornat a aparèixer però es preveu que anirà afluixant i el vent també «va a la baixa» i s'espera tancar els avisos pel vent aquest mateix dimecres. Les onades també s'aniran restringint a la meitat nord de la costa. Segalà ha dit que s'espera donar per finalitzat l'episodi de temporal el dijous.