Un total de 38 persones han resultat ferides pel temporal a Catalunya

Actualitzada 21/01/2020 a les 15:02

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha dut a terme fins aquest migdia un total de 38 assistències a persones que han estat ferides pels efectes de temporal de vent, pluja i nou que afecta tota Catalunya.Tal com ha revelat el conseller d'Interior després de presidir la reunió del Consell Assessor dels plans d'emergència Inuncat, Neucat i Ventcat, del total de persones ateses des de l'inici de la borrasca Glòria, 34 han necessitat atenció hospitalària, una d'elles de gravetat.El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 5.500 trucades, el 80% de les quals han estat derivades als Bombers de la Generalitat que, d'acord amb el sotsdirector operatiu del cos, David Borrell, han fet 3.261 serveis, sobretot, per els estralls del vent.Actualment, els bombers mantenen 650 serveis oberts i, tal com ha dit Borrell, estan «preocupats» per la quantitat d'incidents que hauran d'atendre en les pròximes hores.Segons les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera l'arribada d'un nou front amb més intensitat a les comarques del litoral que deixarà pluges intenses, especialment a l'àrea de Tarragona i Barcelona.Les tempestes disminuiran de cara a demà al matí, però tornaran a augmentar d'intensitat al llarg de la tarda, mentre que la neu s'anirà relegant a Pirineu i Prepirineu a cotes per sobre dels mil metres d'altura.El vent continuarà amb fortes ratxes de Llevant i Xaloc amb velocitats màximes de 100 quilòmetres per hora i onades de fins a vuit metres d'altura.