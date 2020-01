Interior demana extremar les precaucions i adverteix que les «recomanacions» podrien esdevenir «restriccions»

Actualitzada 21/01/2020 a les 17:59

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que el que més preocupa «és l'acumulació de les pluges» ja que les intensitats «aniran creixent» aquest dimarts a la tarda. Per aquest motiu ha indicat que «de forma preventiva» Protecció Civil ha preparat un espai per si s'han de desallotjar persones pel risc d'inundacions durant les properes hores. El conseller també ha indicat que en aquests moments hi ha «recomanacions» pel que fa al transport urbà al Baix Empordà, el Gironès, una part de la Selva, el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, però en funció de com evoluciona l'estat de les vies les recomanacions podrien esdevenir restriccions.