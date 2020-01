La dotació hauria de ser de 200 milions d'euros, com a mínim, segons el president de l'entitat

El president de Pimec, Josep González, ha valorat positivament l'acord de pressupostos entre el Govern i els comuns però ha demanat major inversió en matèries de dinamització de l'economia. En concret, ha reclamat una major dotació per potenciar el pacte industrial per Catalunya, en el marc d'un escenari de desacceleració. El president de la institució ha quantificat la dotació necessària en 200 milions d'euros, com a mínim. Precisament per debatre sobre aquest assumpte, entre altres punts, la Junta Directiva s'ha reunit aquesta tarda a la seu de l'entitat.