El govern espanyol preveu pagar 19.164 MEUR a la Generalitat el 2020 en bestretes del finançament autonòmic

Són 144 MEUR més, un 0,76% d'augment, amb relació a l'actualització de les bestretes del 2019

Actualitzada 21/01/2020 a les 17:40

Liquidació del 2018

El govern espanyol preveu pagar 19.164 milions d'euros a la Generalitat el 2020 en bestretes del finançament autonòmic. Es tracta d'una dada provisional que s'actualitzarà quan l'executiu de Pedro Sánchez presenti els pressupostos generals de l'Estat i que representa un augment del 0,76% -144 MEUR més- amb relació a l'actualització de les bestretes del 2019 que el govern espanyol va aprovar a l'octubre. El conjunt d'autonomies rebran 103.001 milions d'euros en bestretes el 2020 dels quals en termes absoluts Catalunya s'endú la quantitat més elevada seguida d'Andalusia (19.143 MEUR) i de la Comunitat de Madrid (14.529 MEUR). Segons un comunicat del ministeri d'Hisenda, es comunicarà aquesta quantitat a les autonomies en breus i es començaran a abonar les bestretes aquest mateix mes de gener.La ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu de coalició, María Jesús Montero, ha destacat aquest dimarts en roda de premsa després del Consell de Ministres que la previsió de les bestretes per al 2020 s'ha fet d'acord amb el càlcul de l'actualització del 2019 i no de la pròrroga pressupostària del 2018 la qual cosa fa que l'import sigui superior. Serà un càlcul aplicable fins que hi hagi pressupostos a l'Estat.D'altra banda, la Generalitat rebrà 2.256 MEUR de la liquidació del sistema de finançament del 2018, una dada que el ministeri d'Hisenda ja havia anunciat a l'octubre. L'import correspon a la diferència entre la bestreta del 2018, que es calcula a partir d'una estimació, i l'import definitiu que correspon a les CCAA per la recaptació real d'aquell any. Es liquida dos anys després. Per això, la liquidació del 2018 serveix per elaborar els pressupostos del 2020.