Sanitat demana no consumir aquestes hamburgueses amb alt contingut en gluten sense declarar

Es tracta d'unes hamburgueses de carn de boví de la marca Waitrose

Actualitzada 19/01/2020 a les 11:38

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha advertit de la presència d'alt contingut en gluten sense declarar en l'etiquetatge d'unes hamburgueses de carn de boví distribuïdes a la Comunitat Valenciana. Com a mesura de precaució, recomana a les persones intolerants al gluten que no consumeixin aquest producte, si bé no comporta cap risc per a la resta de la població. En concret, es tracta d'hamburgueses de carn de boví Aberdeen angus amb vi negre i herbes marca Waitrose, presentat en envasos de 270 grams, de totes les dates de caducitat des del 19 de desembre de 2019 fins al 21 de gener de 2020 inclusivament.Com a mesura de precaució, es recomana a aquells consumidors amb intolerància al gluten i que poguessin tenir el producte en les seves llars que s'abstinguin de consumir-lo. Aesan puntualitza que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de consumidors. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició va tenir coneixement a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (Rapid Alert System For Food and Feed -RASFF) d'una notificació d'alerta traslladada per les Autoritats Sanitàries de Regne Unit, relativa a gluten no declarat en l'etiquetatge en hamburgueses de carn de boví Aberdeen angus amb vi negre i herbes marca 'Waitrose' procedents de Regne Unit.El producte afectat ha estat distribuït a la Comunitat Valenciana. Aesan ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI).