Mor un jove xinès de 23 anys en ser agredit amb arma blanca a Madrid

La víctima tenia diverses punyalades, una d'elles li va arribar al cor i li va causar la mort

Actualitzada 19/01/2020 a les 11:26

Un jove xinès de 23 anys ha mort en la nit d'aquest dissabte després d'una agressió amb arma blanca en el districte madrileny de Moncloa-Aravaca. El succés és investigat per la Policia Nacional, que manté obertes totes les hipòtesis després d'inspeccionar el lloc de l'apunyalament. Va ser sobre les 23.00 hores del dissabte quan una dona va avisar als serveis d'emergència després de trobar a un noi en el sòl, darrere d'una parada d'autobús al carrer Sant Angel de la Guarda, en el districte de Moncloa-Aravaca.El jove, nascut en 1996, ha sofert diverses ferides en el tòrax per arma blanca, ha explicat el cap de guàrdia de Samur Protecció Civil, José Antonio Jiménez.«La més greu ha arribat al cor, provocant una ferida per la qual ha mort», ha dit Jiménez. Després de ser traslladat a l'hospital La Paz en parada cardiorespiratòria, va entrar directament a quiròfan per a ser operat, encara que finalment va morir. Fins al lloc es van desplaçar efectius de la Policia Judicial i Científica, que van realitzar una inspecció ocular.És el tercer assassinat que es produeix en la Comunitat de Madrid enguany i el segon d'una persona xinesa, després que dimarts passat una dona d'aquesta nacionalitat fos assassinada per una punyalada a Parla.