La fiscalia descarta modificar l'acusació per rebel·lió a Trapero, Soler i Puig

Actualitzada 20/01/2020 a les 12:09

La fiscalia ha descartat modificar de moment l'acusació per rebel·lió al major Josep Lluís Trapero, l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig i l'exdirector general dels Mossos Pere Soler, tot i que la sentència del Tribunal Suprem va condemnar per sedició. El fiscal Miguel Ángel Carballo ha admès que és «conscient» de la sentència, però que ara «no és el moment processal oportú de modificar les conclusions». «Lògicament, en el moment oportú es valorarà i es considerarà la conveniència de calibrar la qualificació jurídica sobre els fets», ha afegit, però «no es farà cap modificació en aquest moment perquè no és legalment procedent». El fiscal Pedro Rubira ha remarcat que al judici a l'Audiència Nacional «no es jutja» als Mossos.Rubira ha argumentat llargament que ara no és el moment de canviar la qualificació, ja que l'escrit de qualificació provisional s'adequa perfectament als fets determinats per la interlocutòria de processament de la magistrada instructora. Citant jurisprudència del Tribunal Suprem i el Constitucional, ha recordat que la qualificació provisional s'ha d'adequar als fets delimitats en el processament, però jurídicament la fiscalia pot qualificar-los en el delicte que consideri més oportú. «No estem constrenyits», ha dit. Ha reconegut que el ministeri públic tindrà en compte els fets provats pel Suprem, que no els contradirà, però creu que en aquest judici ara s'ha de delimitar la participació dels quatre acusats en aquests mateixos fets.Justament, Rubira ha dit que l'objectiu del judici que ara comença és delimitar la responsabilitat dels quatre acusats en determinats fets i delictes, però no és partidari d'ajuntar en una sola macro-causa totes les actuacions dels Mossos el setembre i l'octubre del 2017 en relació al procés sobiranista, ja que això es farà en diversos jutjats catalans. «No jutgem el cos dels Mossos d'Esquadra, res més lluny de la realitat, mai ha estat la nostra intenció», ha reafirmat. El fiscal considera que els quatre acusats van incomplir diverses circulars de la fiscalia, interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i resolucions del Tribunal Constitucional. «Això és el que es jutjarà», ha reblat. La fiscalia també tindrà en compte, per exemple, la sentència del Suprem sobre el 9-N, que va condemnar per desobediència Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs.En el seu escrit d'acusació, la fiscalia demana penes d'11 anys de presó per a Trapero, Puig i Soler per un delicte de rebel·lió. El ministeri públic inicialment els acusava per sedició –dos delictes en el cas de Trapero, però va modificar la qualificació per mantenir la coherència amb l'acusació que es feia als polítics independentistes al procés que es va seguir al Tribunal Suprem. L'alt tribunal, però, va acabar descartant aquest delicte en la seva sentència i va condemnar per sedició. En el cas de Laplana, la fiscalia sempre l'ha acusat de sedició i sempre circumscrit als fets del 20-S i no pas de l'1-O.