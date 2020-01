'La hija de un ladrón' i 'Els dies que vindran' triomfen als Premis Gaudí

Actualitzada 20/01/2020 a les 09:18

Les pel·lícules 'La hija de un ladrón' i 'Els dies que vindran' han estat les grans triomfadores de la dotzena edició dels Premis Gaudí amb tres guardons cadascuna. La debutant Belén Funes, directora de 'La hija de un ladrón', ha rebut el Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció i millor guió; mentre que 'Els dies que vindran', de Carlos Marques-Marcet, ha rebut els guardons a millor pel·lícula, millor protagonista femenina per a Maria Rodríguez Soto i millor muntatge. Karra Elejalde s'ha endut el premi al millor protagonista masculí per 'Mientras dure la guerra'. La comèdia '7 raons per fugir' ha aconseguit el premi especial del públic a la millor pel·lícula, guardó atorgat pels espectadors, i com ja es va anunciar, el cineasta Francesc Betriu ha recollit el Gaudí d’Honor-Miquel Porter 2020 de mans de Lluís Homar. La gala organitzada per l'Acadèmia del Cinema Català, produïda per Dagoll Dagom i dirigida per Jordi Prat i Coll, s'ha celebrat a l'Auditori del Fòrum – CCIB de Barcelona.'La hija de un ladrón' ha estat una de les protagonistes de la gala d'aquest diumenge amb les estatuetes a la millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció i millor guió. Funes desenvolupa a 'La hija de un ladrón' la història del seu curtmetratge 'Sara a la fuga' (2015), que va endur-se la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga i el guardó a la millor direcció. En la seva intervenció, Funes ha fet una crida a les futures cineastes que si volen dirigir les estan esperant.L'altre protagonista ha estat Carlos Marques-Marcet, qui ha estat reconegut de nou per l'Acadèmia del Cinema Català i en aquest cas per 'Els dies que vindran'. De fet, el 2018, 'Tierra firme' va guanyar el Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana i '10.000 KM' va ser la gran protagonista dels Gaudí del 2015. 'Els dies que vindran' ja va triomfar al Festival de Màlaga amb la Biznaga d'or a la millor pel·lícula espanyola. Marques-Marcet ha agraït a tots els que han fet possible la cinta: «És una pel·lícula molt especial per a tots nosaltres i fins i tot ens feia pena deixar-la».Maria Rodríguez Soto protagonista d''Els dies que vindran' ha rebut el guardó a millor protagonista femenina. Per la seva part, Karra Elejalde s'ha endut el premi al millor protagonista masculí per 'Mientras dure la guerra'.'7 raons per fugir' ha aconseguit el premi especial del públic a la millor pel·lícula, guardó atorgat pels espectadors. Pel que fa als actors secundaris, Enric Auquer ha rebut el Gaudí per 'Quien a hierro mata' i Laia Marull, per 'La innocència'. Aquest ha estat l'únic guardó que ha rebut el film 'La innocència' que estava entre les pel·lícules favorites d'aquesta edició dels Premis Gaudí amb set nominacions.Altres premiats d'aquesta edició han estat 'Lo que arde', d'Oliver Laxe, premi Gaudí a la millor pel·lícula europea i millor fotografia; 'El cuarto reino. El reino de los plásticos', d'Adán Aliaga i Àlex Lora, millor pel·lícula documental; l'adaptació de la novel·la d'Ildefonso Falcones 'La catedral del mar', millor pel·lícula per a televisió, i 'Suc de síndria', d'Irene Moray, millor curtmetratge.L'Acadèmia del Cinema Català ha reconegut que la nombrosa presència de dones a les nominacions no s’ha traduït en un palmarès paritari en aquesta edició. El Gaudí al millor so ha estat per Sergio Bürmann i Marc Orts per 'Dolor y gloria'; als millors efectes visuals per a Mario Campoy, Irene Río i Iñaki Madariaga per 'El Hoyo'. En direcció de producció s’ha reconegut la feina d’Oriol Maymó al capdavant del thriller de Paco Plaza 'Quien a hierro mata', i el Gaudí a la Millor música ha estat pel compositor Pau Vallvé per la banda sonora de 'La vida sense la Sara Amat'.La directora d'art Sylvia Steinbrecht ha rebut el Gaudí a la millor direcció artística per 'Elisa y Marcela', d'Isabel Coixet, mentre que 'Liberté', d’Albert Serra ambientada al segle XVIII, ha rebut els guardons de vestuari, per a Rosa Tharrats, i de millor maquillatge i perruqueria, per a Armande Monteiro, Laurence Abraham Yaeger i Antoine Mancini.Francesc Betriu (Organyà, 1940) ha rebut el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2020. L'acadèmia ha volgut distingir-lo per la trajectòria «consistent i dilatada» com a director, guionista, productor, distribuïdor i crític, així com pel compromís social «ferm» i per la diversitat de la seva producció, que inclou títols com 'Furia española' o 'La plaça del Diamant'. El reconeixement de l'Acadèmia del Cinema Català s'afegeix al Premi Sant Jordi de Cinematografia a la trajectòria que va rebre el 2014 o al Premi Jordi Dauder del 2017, entre altres guardons.Betriu ha agraït a l'acadèmia el premi a la trajectòria i ha volgut recordar la generació de cineastes que va començar a fer cine durant la dictadura franquista i la seva lluita «llarga i dura» contra la censura «cruel i arbitrària». «Gràcies a aquella lluita qualsevol persona pot treballar al cinema sense cap carnet», ha dit.El director ha assegurat que és una «fal·làcia» i una «presumpció» creure que les pel·lícules són dels directors i ha agraït la feina de tots aquells que «mai estaran nominats a un Gaudí» però són «fonamentals» per a fer cinema. A més, ha recordat l'artista Benet Rossell, el guionista Gustavo Hernández i el director de fotografia Carlos Suárez, tots tres morts aquest any.La cerimònia ha estat conduïda per Anna Moliner i s'ha fet seu el lema 'M’agrada més el cine que la realitat' de la cançó de Marie Belle, amb números musicals de la mateixa presentadora, a més de peces audiovisuals i actuacions en directe d'Albert Pla, Àngels Gonyalons, Nèvoa i Xavier Sabata.El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha assistit a la gala dels Premis Gaudí. El nou titular de la cartera ha realitzat la seva primera visita a Catalunya després que va ser nomenat en el càrrec. No és la primera vegada que un ministre està entre el públic en els guardons que atorga l'Acadèmia del Cinema Català, ja que l'any passat José Guirao també hi va ser.La cerimònia dels Gaudí també ha comptat amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent; la portaveu del Govern, Meritxell Budó, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, juntament amb altres consellers.