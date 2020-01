WhatsApp deixarà de funcionar en milions de mòbils des del Gener de 2020

Els mòbils amb Windows Phone, Androids a,b sistema 2.3.7 o anterior i iPhone amb iOS 8 o anterior no podran fer servir l'aplicació

Actualitzada 19/01/2020 a les 10:51

L'aplicació de missatgeria WhatsApp ha anunciat que deixarà de funcionar en milions de telèfons mòbils a partir de gener de 2020. Així ho ha comunicat la companyia, en indicar que «a partir del 31 de desembre de 2019, no podràs continuar usant WhatsApp en cap dispositiu amb sistema operatiu Windows Phone». L'aplicació ja va deixar d'estar «disponible en Microsoft Store des de l'1 de juliol de 2019». Des de WhatsApp assenyalen que el canvi és «necessari» per a garantir la seguretat dels usuaris, als qui recomana actualitzar els telèfons mòbils a l'última versió disponible del sistema operatiu.WhatsApp ha indicat que en certes plataformes no serà possible crear nous comptes o tornar a verificar les ja existents. Encara que «si ja uses WhatsApp, podràs continuar fent-ho» tenint en compte que en Android amb sistema operatiu 2.3.7. o anterior i en iPhone amb iOS 8 o anterior, només podràs fer-ho «fins a l'1 de febrer de 2020». «Pel fet que ja no estem desenvolupant l'aplicació per a aquests sistemes operatius, algunes de les funcions podrien deixar de funcionar en qualsevol moment», afegeix l'empresa en el seu comunicat. «Aquests mòbils han format part important de la nostra història però ja no ofereixen les capacitats necessàries per a incorporar les noves prestacions de la nostra app», asseguren.Models en els quals deixarà de funcionar l'aplicacióEls telèfons mòbils que usin el sistema operatiu iOS 8 o anterior es quedaran sense poder utilitzar WhatsApp. Això és, els iPhone 6 i iPhone 6 Plus, així com els iPhone 5, iPhone 5s i iPhone 5c, poden continuar utilitzant-la sempre que actualitzin a la versió de iOS 9. Per al iPhone4S, només aquells capaços d'actualitzar a iOS 9 podran continuar utilitzant WhatsApp. Els iPhone 4 i models anteriors seran els que no podran usar-la al no haver-hi actualització a aquest sistema operatiu. Quant a Android, tots aquells terminals que tinguin un sistema operatiu anterior a la versió 4.0.3, conegut com Ice Cram Sandvitx, ja no podran utilitzar WhatsApp. D'altra banda, la companyia sí que donarà suport de moment a alguns models de telèfons amb sistema operatiu KaiOS 2.5.1 o posterior, inclosos els dispositius JioPhone i JioPhone 2.Novetats de WhatsAppL'aplicació de missatgeria instantània ha anunciat algunes novetats per a la nova versió. Entre elles, un navegador d'internet dins de WhatsApp, un sistema de cerca avançada en les converses, la possibilitat d'escoltar notes de veu sense entrar en el missatge, la identificació dels perfils amb un codi QR, una nova manera fosca per a l'estalvi de bateria, la funció de missatges que s'autodestrueixen i una col·lecció de filtres fotogràfics, similars als que existeixen en Instagram, integrats en l'aplicació.