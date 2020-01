Una nena de 8 anys i el seu germà de 5 moren en ser envestits per un autobús a Estella (Navarra)

L'accident va tenir lloc el vespre de divendres, la mare dels menors es troba en estat greu i el conductor il·lès

Actualitzada 18/01/2020 a les 13:43

Una nena de 8 anys, I. P. P., i el seu germà de 5, D. P. P., han mort, i la seva mare, I. P. P., de 41 anys, es troba en estat greu després d'haver estat atropellat el divendres a la tarda el vehicle en el qual es trobaven per un autobús que va perdre el control en Estella (Navarra) i que a més va atropellar i causat ferides a un vianant, informa el Govern Foral. El vehicle en el qual viatjava aquesta família de Ayegui es dirigia cap a la seva localitat, pròxima a Estella-Lizarra, quan es va produir l'accident.L'accident va tenir en la travessia de la ciutat quan un autobús de la Estellesa, per raons que investiga la Policia Foral, va perdre el control i va col·lidir contra la gasolinera situada en la rotonda del carrer Carles VII i va encastar a un cotxe contra la botiga de l'establiment. En el succés, a més va resultar ferida greu E. G. S. M., de 34 anys i veïna de Estella-Lizarra que va ser atropellada per l'autobús i traslladada a l'Hospital García Orcoyen. El conductor de l'autobús, M. L. R, de 36 anys i veí de Pamplona, va resultar il·lès i l'usuari B. M. M., de 17 anys i veí de Yerri, va resultar ferit lleu, sent traslladat al mateix hospital. Bombers del parc de Estella, amb suport d'unitats de Cordovilla, van extreure del vehicle sinistrat a la víctimes.La menor va morir en l'acte i el seu germà, que va ingressar en estat crític, el va fer el dissabte de matinada. Havia estat evacuat al costat de la seva mare a l'Hospital García Orcoyen de Estella, encara que després va ser traslladat al Complex Hospitalari de Navarra en ambulàncies medicalizadas. Va ser allí on es va produir la defunció. El vianant ha estat atès a l'Hospital de Estella. El centre de coordinació d'emergències de SOS Navarra va enviar a l'equip mèdic de guàrdia, dues ambulàncies medicalizadas i dos convencionals, així com un equip de psicòlegs que van atendre persones que han sofert crisis nervioses.Els passatgers que anaven en aquest moment en l'autobús, procedent de Logronyo, no van sofrir mal i, segons van relatar, el conductor va començar a cridar que «no tenia frens» abans de la col·lisió. Segons detalla la Brigada d'Atestats i Recerca de la Policia Foral, l'accident de circulació va ocórrer a les 20.02 hores al carrer Carles VII i va consistir en sortida de via pel marge dret, amb posterior xoc contra elements fixos de la via, d'un autobús de la Estellesa. Posteriorment es va produir la col·lisió per envestida de l'autobús sobre un turisme, en el qual viatjava la família de Ayegui, i el xoc de tots dos vehicles contra elements fixos de la via.Finalment es va produir l'atropellament a una dona per part de l'autobús i un xoc múltiple d'aquest contra set vehicles estacionats, la qual cosa va ocasionar quantiosos danys materials. La Policia Foral i agents de la Policia Municipal van treballar per a ordenar el trànsit en la zona i esclarir les causes del succés. Fins a Estella es va traslladar el vicepresident del Govern Foral, Javier Remírez, per a ser informat del succeït pel comissari principal de la comissaria de la ciutat i pel sotsoficial de servei dels Bombers. Des que es va tenir coneixement de l'accident les mostres de dolor es van succeir en les xarxes socials, amb missatges de condol i solidaritat per als afectats.