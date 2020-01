Un ferit lleu després que una palmera caigués sobre el seu cotxe a Mataró per culpa del temporal

En el moment de l'incident hi havia quatre persones al vehicle, que ha quedat molt danyat

Actualitzada 19/01/2020 a les 18:13

Una dona ha quedat ferida lleu al cap després que una palmera hagi caigut a sobre del seu cotxe al passeig de Mataró. En el moment de l'incident, al vehicle hi havia quatre persones, entre elles un menor, que acabaven de sortir de dinar en un restaurant. Estaven a punt de moure el cotxe, que estava aparcat, per marxar, quan l'arbre els ha caigut a sobre. La palmera ha caigut per culpa del fort vendaval, que a Mataró registra ratxes properes als 100 kilòmetres per hora. El vehicle ha quedat molt danyat. Una altra palmera ha caigut a sobre de les vies del tren, i obliga a circular per una sola via entre Mataró i Arenys.