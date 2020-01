Més d'un miler de persones reclamen més seguretat i un millor pla d'emergències després de l'explosió d'IQOXE

Tot i un plugim inicial i l'amenaça del temporal, els veïns de Bonavista han alçat la veu per evidenciar la seva preocupació i indignació per l'explosió a la planta d'IQOXE. S'han concentrat a les dotze d'aquest migdia a la plaça Constitució i des d'allí han recorregut diversos carrers del barri fins al camp de futbol municipal, situat tot just davant de les indústries químiques. Durant la marxa, els veïns han xiulat i cridat consignes amb les quals han demanat l'activació de les sirenes i més seguretat en el cas que es tornés a produir un episodi com el que van viure fa sis dies.La presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, ha explicat que els veïns volen rebre tota la informació a través dels telèfons mòbils i que s'activin de forma preventiva les sirenes del PLASEQCAT, malgrat que després es demostri que no era necessària l'activació. «Encara tenim molta incertesa i por. Passaran molts dies perquè ens puguem oblidar d'aquest dimarts 14 de gener», ha expressat Gutiérrez. Per això, han reclamat a les administracions i al sector químic més seguretat i la revisió i millora dels plans d'emergències. Des de l'associació veïnal han anunciat que presentaran una demanda col·lectiva contra l'empresa IQOXE, ja que els habitatges dels carrers 1, 2 i 3 tenen esquerdes. De fet, l'entitat també ha sol·licitat que un arquitecte revisi l'estructura dels immobles afectats i ha animat els veïns perquè denunciïn els danys i desperfectes de manera individual.Una de les veïnes afectades per l'explosió és l'Antònia, el seu pati va quedar ple de quitrà. Ella es trobava a la seu dels jubilats quan es va produir l'accident i ha recordat que van patir un gran ensurt. «Els vidres van tremolar i com que no van sonar les sirenes no sabíem si era tòxic», ha sostingut. El president del club de futbol Cultural de Bonavista, Ramon López, també ha participat de la protesta i ha recordat el pànic i la incertesa que van viure la seixantena de nens que estaven entrenant en el moment de l'accident -les instal·lacions esportives es troben a uns 500 metres de la planta accidentada. «Estem d'acord amb la química, dona llocs de feina, però volem seguretat. No és normal que cada dia parlem del PLASEQCAT i quan hi ha un accident no sonin les sirenes», ha lamentat. Entre els manifestants, també hi havia membres de l'entitat Canonja 3 Poble, Paisatge i Sostenibilitat. La Lidia Escobacho, una de les seves representants, ha exigit més transparència i que es facin estudis de la qualitat de l'aire per conèixer com afecta la salut dels veïns de les poblacions més pròximes. «Demanem més seguretat i més regulació. No és el primer episodi que vivim», ha denunciat Escobacho. Segons el seu parer, els veïns de La Canonja encara no han paït els fets i ha considerat que s'hauria de fomentar un espai de debat i de reflexió entre el veïnat per poder expressar la por que, diu, encara persisteix. L'Àngels, en canvi, s'ha mostrat confiada amb les administracions i el sector químic perquè creu que la investigació serà «acurada». «Esperem que aquesta vegada sigui de debò i no s'oblidi», ha dit la veïna.La protesta ha acabat amb la lectura d'un manifest i amb paraules d'escalf per a les famílies de les tres víctimes. Els manifestants han fet un minut de silenci, en el qual ha sonat el Cant dels Ocells de Pau Casals. Posteriorment a l'homenatge, l'Associació de Veïns de Bonavista ha emplaçat els assistents a una nova protesta el dimarts vinent a partir de dos quarts de set de la tarda, al mateix camp de futbol. «Porteu xiulets i casseroles. Volem fer-nos sentir durant tres minuts perquè –l'explosió- no quedi en l'oblit», han tancat els convocants.