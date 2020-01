Demanen 11 anys a un home per embalar a la seva parella i intentar matar-la

La Fiscalia li imputa homicidi en grau de temptativa, infringir la prohibició d'acostament i maltractament

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears celebra divendres que ve una vista prèvia per un judici en el qual la Fiscalia demana 11 anys de presó a un home que, presumptament, va embalar a la seva parella amb cinta d'embalatge per a immobilitzar-la i va intentar matar-la. Els fets van tenir lloc al maig de 2019.Segons l'escrit del Ministeri Fiscal, en el moment dels fets, l'home de 29 anys d'edat, tenia una ordre d'allunyament sobre la seva parella, però, malgrat això, va tornar a conviure amb ella. Així, sobre les 21.00 hores del 20 de maig 2019, estant l'ordre d'allunyament en vigor, van tenir una forta discussió. Després d'insultar-la, li va dir que li mataria i la va agafar amb força dels braços i cap i va encintar el seu cos amb cinta d'embalatge per a immobilitzar-la.Així, la va portar fins a una finestra de l'habitatge, la va situar sobre l'ampit, deixant cap i tronc de la víctima en suspensió sobre el buit. Finalment, la va tornar a ficar dins de la casa i la víctima va poder abandonar l'edifici. Els veïns, que es van adonar del succeït pels seus crits, la van auxiliar i van avisar a la Policia.La Fiscalia li imputa un delicte d'homicidi en grau de temptativa, un altre per infringir la prohibició d'acostament i un altre per maltractament. Li demana una pena total d'11 anys de presó i una nova ordre d'allunyament. La víctima va sofrir traumatismes superficials, que van trigar un total de set dies a curar-se.