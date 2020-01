Cs farà «tot el que estigui a les seves mans» per evitar que Torra s'assegui al seu escó al ple

Martín Blanco creu que el president del Govern «deixa de costat» les institucions en participar de les taules de diàleg

Actualitzada 19/01/2020 a les 13:13

El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha assegurat que la seva formació farà «tot el que estigui a les seves mans» per evitar que el president de la Generalitat, Quim Torra, s'assegui al seu escó, durant el ple de la setmana que ve. El grup taronja entén que Torra ja no és ni president ni diputat de la cambra, de manera que defensa que tampoc no hauria de poder votar ni de participar de la sessió de control al cap del Govern. En un contacte amb la premsa davant del Palau de la Música aquest diumenge al matí, el diputat de Cs també ha opinat que Torra «deixa de costat» les institucions catalanes per crear administracions «alternatives», en referència a les taules de diàleg del Govern amb partits catalans i amb l'executiu de Pedro Sánchez.