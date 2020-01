Les mares de dia podran donar servei a infants en edat d'escolarització en nuclis de població sense escola

Les mares de dia podran donar servei al seu domicili a infants en edat d'escolarització no obligatòria fora de l'horari lectiu i en pobles petits on no hi hagi una escola de segon cicle d'educació infantil. Aquesta és una de les principals novetats del projecte de decret que està ultimant el Departament d'Afers Socials i Famílies per desencallar la primera proposta del 2017, per regular aquesta activitat. El nou projecte amplia a les persones amb certificats de professionalitat la possibilitat d'exercir aquest servei, a banda dels titulats en educació. Així ho ha explicat el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, que ha avançat que el text podria entrar en vigor si supera tots els tràmits previs, d'aquí entre tres i cinc mesos.Iglesies ha defensat que el valor d'aquesta normativa és «permetre i regular» una activitat que ja existeix i que s'ha d'entendre com a «complementària». Per això, entre altres aspectes, s'ha ampliat la possibilitat d'oferir el servei als infants d'entre 3 i 6 anys fora de l'horari lectiu i en municipis on no hi ha oferta d'educació infantil, és a dir, que han de sortir del poble per poder anar a l'escola.Des del Departament, que s'ha recuperat el decret que ja va proposar Dolors Bassa el 2017 i que no es va arribar a aprovar, es considera que l'activitat no substitueix en cap cas l'escola bressol, ja que obra la porta a altres franges d'horaris, altres dies i en condicions més flexibles, i per això entén que no és una fórmula que hagi de ser una alternativa a les escoles bressol. Pel que fa als espais, el nou decret manté el mínim de 70 metres quadrats de l'habitatge i la patronal de les escoles bressol es va oposar, precisament, a la regulació d'aquesta activitat al seu moment però segons Iglesies ara «han entès perfectament» que no es regula cap centre ni cap espai, sinó una activitat que té lloc al domicili particular d'una persona i que afegeix «una eina més al servei de la conciliació».El decret serveix principalment per fixar els requisits de les mares o pares de dia. En el projecte que està elaborant el Govern, es mantenen els requisits de titulació de les persones titulars que podran acreditar ser graduats en Educació Infantil, en Pedagogia o en Educació Social, i màsters en Psicopedagogia, en criança 0-3 o atenció sòcioeducativa, així com també es manté la porta oberta per als titulats en Grau Superior d'Educació Infantil. Com a novetat, es preveu també permetre el servei a persones amb certificat de professionalitat en direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, i els qui hagin fet formació relacionada amb la criança a la llar i sigui homologable pel Departament. Les persones titulars hauran de presentar un projecte educatiu.Pel que fa a les ràtios, el decret fixa un màxim de quatre infants a càrrec i estableix les circumstàncies excepcionals per a poder acollir cinc infants. Així, podran ampliar-se si el servei de criança del municipi rural no compti amb llar d'infants, un supòsit que no es tenia en compte el 2017, i si cinc infants coincideixen només un màxim de dues hores al dia, hi hagi germans al grup o tots tinguin dos anys. Es regula també que el temps d'estada dels infants en el servei ha de ser d'entre una i vuit hores diàries. Les condicions de l'espai que demana el projecte de decret no presenten massa diferències. El pis ha de tenir un mínim de 70 metres quadrats i cal que tingui tres espais diferenciats per a les activitats de joc i vida quotidiana, preparació dels aliments i per a la higiene.El decret no preveu que les mares de dia puguin cuinar els aliments dels infants a càrrec, però si preparar-los per oferir-los als petits. Les famílies hauran de proporcionar l'alimentació i la mare de dia en garantirà la seva conservació. Per això, caldrà que els titulars tinguin també formació en seguretat alimentària i en manipulació d'aliments. Iglesies justifica la necessitat de regular aquesta activitat amb el fet que l'associació de Llars de Criança té al voltant de les 200 sòcies i hi veu «unes ganes importants» de poder exercir aquesta professió «amb seguretat jurídica». En aquest sentit, recorda que en zones com Barcelona o la seva àrea metropolitana «proliferen» espais de criança que no tenen «ni regulació ni condicions». Ha explicat que hi ha uns 500 projectes d'aquest estil que fan una activitat «al·legal» i que posa de manifest «la demanda social existent». La normativa s'ha desenvolupat tenint en compte l'exemple d'altres països europeus on ja funciona com és Alemanya, Anglaterra, Escòcia o Noruega i s'ha pres d'exemple la regulació de Navarra, on fa temps que es va estipular. Iglesies defineix el projecte de decret com a «regulació positiva» que s'ha encarat de la manera «més simplificada i menys burocratitzada».Tot i no conèixer a fons el contingut del nou projecte de decret per als espais de criança, fonts de l'Associació Llars de Criança han manifestat a l'ACN «molta satisfacció» pel fet que es desencalli una normativa pendent des de fa més de dos anys. L'associació recorda que va néixer justament per regular aquest servei i garantir-ne la «qualitat» amb l'objectiu de «protegir els infants». Actualment saben que hi ha gent que espera aquesta regulació perquè no està «tranquil·la» treballant i que el marc legal ha de permetre controlar i evitar que es doni cap situació anòmala.Iglesies ha explicat que el 27 de gener el projecte de decret es presentarà al Consell General dels Serveis Socials i que s'iniciarà així, el tràmit d'informació i audiència pública. Les tramitacions pendents seran els informes dels diferents organismes que han de dir-hi la seva, el CTESC, la comissió de govern local i l'assessoria jurídica, i que, segons Iglesies, afegiran «riquesa» al text. Calcula que en un termini d'entre tres i cinc mesos, podria entrar en vigor.