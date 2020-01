El PP critica Sánchez per «enviar requeriments» pel veto parental i «creuar-se de braços amb l'adoctrinament a Catalunya»

El Partit Popular ha criticat aquest dissabte al govern espanyol presidit per Pedro Sánchez per «enviar requeriments» a Múrcia contra el veto parental a determinades activitats escolars sobre educació sexual o afectiva, i en canvi, «creuar-se de braços amb l'adoctrinament a Catalunya». El vicesecretari general de política regional dels populars, Antonio González Terol, ha defensat en una compareixença des de les Canàries el «dret constitucional a educar moralment i religiosa» als fills. «Treguin ja les mans de l'educació dels nostres fills», ha afirmat el diputat popular, que ha defensat poder educar els menors com els pares «vulguin».Per la seva banda, la vicesecretària de Política Social de la formació, Cuca Gamarra, ha avançat que demanaran la compareixença de la ministra d'Educació, Isabel Celaá, perquè expliqui «la intenció de retallar drets i llibertats als pares per escollir l'educació i el centre escolar dels fills». En roda de premsa a Oriola (País Valencià), Gamarra ha aprofitat la manifestació contra la Llei de Plurilingüisme valenciana per lamentar que s'enviïn requeriments contra el pin parental però «ni un» contra la llei valenciana. «Actuarà l'Alta Inspecció o els requeriments només els fan servir per perseguir a les comunitats on governa el PP per perseguir la llibertat dels pares a escollir l'educació que volen per als seus fills?», s'ha preguntat. Gamarra ha alertat que el PSOE «està trencant el primer gran pacte en matèria educativa de la transició» i ha reclamat que el que ha de fer l'Estat és «protegir i garantir aquest dret a les famílies com a principals responsables de l'educació dels fills». «En cap cas el paper dels pares pot ser substituït ni condicionat per l'Estat», ha insistit.En aquest sentit, ha demanat als socialistes que «tornin al camí constitucional» que creu que està marcat pels «pactes d'Estat en matèria educativa» i ha assegurat que així ho demana «la societat espanyola i tota la comunitat educativa». A més, ha advertit que el PP «no permetrà» que s'utilitzi l'educació «com a instrument d'adoctrinament i implantació d'un sistema» perquè, segons considera, «atempta» contra la «llibertat» d'escollir educació i llengua. La vicesecretària de Política Social ha advertit que amb la política d'ensenyament socialista «es segueix endavant cap a l'objectiu d'adoctrinament catalanista» que pot portar «a un procés valencià».