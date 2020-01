Catalunya incorpora la nova vacuna antimeningocòccica a sisè de primària.

Serà la substituta de la antimeningocco C conjugada que s'administrava a la mateixa edat

La Conselleria de Salut ha modificat enguany el Calendari de Vacunacions Sistemàtiques per a incorporar una nova vacuna: la antimeningocócica conjugada tetravalent (MACWY), que s'administrarà a alumnes d'entre 11 i 12 anys.Aquesta nova vacuna substitueix la antimeningococo C conjugada, que també s'administrava als nens que cursen sisè de primària.Salut ha informat que també s'administrarà una dosi de la nova bovina MACWY als adolescents de segon de l'ESO durant el tercer trimestre escolar, durant dos anys, per a intentar protegir a més joves.A mitjan any, en els centres de salut també es durà a terme una campanya de vacunació de la nova vacuna de joves de 15 a 18 anys.Aquesta nova vacuna no afecta l'administració de la bovina antimeningococo C als bebès de 4 i 12 mesos, que es manté, ha puntualitzat el departament.Les vacunes a Catalunya no són obligatòries, "però és important que tots els nens i adults estiguin vacunats per a evitar malalties i les seves complicacions", ha argumentat Salut en un comunicat.La introducció de la nova vacuna es va recordar al març del 2019 en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i compta amb el vistiplau del Consell Assessor de Vacunacions del departament de Salut.Amb les vacunes incloses en el calendari es prevenen cada any més de 32.000 casos de malalties que afectaven els nens fa només 25 anys, segons les dades de Salut.