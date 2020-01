La cimera climàtica de Catalunya crida empreses i organitzacions a comprometre's davant de l'emergència

La reunió remarca la necessitat d'actuar amb urgència i situa, entre els objectius, la neutralitat de carboni i la transició energètica

Actualitzada 17/01/2020 a les 19:39

La primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica, que s'ha celebrat aquest divendres al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ha servit al Govern per llançar una bateria de compromisos globals i sectorials perquè empreses, institucions i altres organitzacions els assumeixin davant de la situació d'emergència climàtica actual. Aquests compromisos són voluntaris i les organitzacions interessades s'hi podran adherir a través d'un formulari. El Departament de Territori i Sostenibilitat, encarregat de la iniciativa, seguirà el compliment d'aquests compromisos i publicarà la informació de manera que tothom hi pugui accedir.Assolir la neutralitat del carboni el 2050; impulsar la transició energètica i reduir l'impacte de la mobilitat són alguns dels grans reptes que ha plantejat la cimera.La cimera del clima ha acabat amb un centenar de compromisos voluntaris, entre globals i sectorials, perquè aquelles administracions, empreses, institucions i altres organitzacions que vulguin s'hi adhereixin. La reunió, presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, i organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, ha omplert la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), amb un miler de persones representants d'organitzacions i associacions i d'altres àmbits de la societat civil.Torra ha advertit que la natura està enviant un "SOS" i ha subratllat que una acció climàtica «certa» i «transformadora» exigirà «sacrificis de tots; governs, ajuntaments, institucions públiques, empreses i organitzacions econòmiques, socials i professionals».La idea de la cimera era fer ressonar aquesta necessitat d'actuar de forma urgent davant de la crisi climàtica. Un dels missatges que més s'han escoltat durant la cimera és l'advertència que el cost de no fer res davant de l'emergència «serà infinitament més gran» que emprendre accions ara, en paraules del director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas.A l'exterior, moviments pel clima i entitats ecologistes i socials s'han concentrat per protestar que no se'ls hagi convidat quan són els que més han fet per situar l'emergència climàtica en l'agenda pública i han reclamat polítiques urgents. En la intervenció, sense fer cap referència a les queixes dels moviments pel clima, Calvet ha dit, en general, que en les properes setmanes interpel·laran més persones i més sectors per si algú es pregunta «per què no se li ha demanat què en pensava sobre els compromisos» que ha ofert la cimera.La iniciativa ve precedida per dotze reunions en què han participat representants de prop de 200 organitzacions i empreses amb l'objectiu de concretar idees i objectius de cara a aquest divendres. Les reunions van ser en àmbits com ports i aeroports; indústria i serveis; construcció i urbanisme i amb sindicats i patronals, entre altres.Els sis compromisos globals que proposa la cimera són assolir la neutralitat de carboni el 2050; aprofundir en el coneixement de l'impacte climàtic de l'activitat de l'empresa o organització; divulgar i fomentar el compromís climàtic; impulsar la transició energètica, per exemple, amb un pla d'eficiència energètica en il·luminació i climatització o amb un contracte energètic d'origen renovable; reduir l'impacte climàtic de la mobilitat -renovació de la flota, foment del transport públic o vehicles compartits entre els treballadors, reunions telemàtiques que evitin desplaçaments, entre altres- i adoptar els principis de l'economia circular.Pel que fa als compromisos sectorials, el Govern planteja a les administracions locals declarar l'emergència climàtica; incorporar aspectes climàtics en la planificació urbanística; regular la mobilitat urbana per minimitzar les emissions i adequar els pressupostos públics a les prioritats de l'emergència climàtica, entre altres.Als centres de formació superior i recerca, la cimera els insta a convertir els seus campus en un entorn actiu en la sostenibilitat climàtica; garantir la formació de professionals en matèria climàtica; renunciar a projectes de recerca que puguin incrementar l'impacte humà sobre el clima i aportar el coneixement de la comunitat científica al servei de la lluita davant de l'emergència climàtica.A les institucions del camp de la salut, el Govern els demana desenvolupar programes preventius i pal·liatius dels efectes sobre la salut de les onades de calor i l'eventual expansió de malalties tropicals, entre altres.Al sector de la mobilitat, del transport públic i la logística, els compromisos voluntaris que la cimera planteja són oferir als usuaris la possibilitat de compensar les emissions del seu trajecte mentre l'empresa no assoleixi la neutralitat de carboni i reduir les emissions de la seva activitat.Al sector primari, li demana impulsar mesures d'adaptació dels conreus a l'estrès hídric i tèrmic causat per l'escalfament global i utilitzar solucions de fertilització de terrenys i d'alimentació de bestiar que tinguin baixa petjada de carboni, entre altres propostes de compromisos.A les organitzacions socials i econòmiques, el Govern proposa compromisos com formar en economia circular i emergència climàtica directius i quadres sindicals i ajudar en la transició climàtica justa els autònoms i petites i mitjanes empreses.A les empreses del sector de l'urbanisme, arquitectura i construcció, els llancen els compromisos d'informar els clients sobre les opcions de construir edificis i instal·lacions amb més eficiència climàtica i optimitzar el consum de materials d'obra i el seu reciclatge.A les empreses del sector ambiental i energètic, se'ls planteja oferir als clients la compra en condicions competitives d'electricitat de fonts renovables i de biogàs o eliminar totes les fuites de metà de les seves instal·lacions.Al sector financer, la cimera li demana complir amb els principis de banca responsable i d'assegurances sostenibles de les Nacions Unides o potenciar tant els fons com les línies de crèdit vinculats a criteris climàtics perquè acabin sent els productes majoritaris.A les empreses de l'àmbit industrial i digital, els planteja redissenyar els circuits interns per reduir l'impacte climàtic o evitar continguts en les campanyes publicitàries que puguin induir comportaments perjudicials per al clima.