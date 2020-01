Turull, Rull i Sànchez no recorreran per ara la classificació en segon grau

Actualitzada 16/01/2020 a les 14:47

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull no recorreran per ara la classificació en segon grau aprovada pel Departament de Justícia. El seu advocat, Jordi Pina, va assegurar al desembre que, si es confirmava aquesta classificació, presentarien un recurs perquè considerava que els seus clients havien d'obtenir el tercer grau. L'equip del Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima va ratificar la setmana passada el segon grau per als presos independentistes. Fonts de la defensa dels tres presos, però, han indicat a l'ACN que no tenen previst presentar el recurs anunciat a curt termini.Altres presos, com Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell, també classificats en segon grau, estan intentant activar la via de l'article 100.2 del règim penitenciari. Es tracta d'un article que forma part del programa de tractament individualitzat que té qualsevol pres en segon grau i que preveu que un reu pugui sortir de la presó a treballar. Per això, aquests presos estan preparant la documentació perquè el centre la valori i pugui fer una proposta, segons fonts de la seva defensa.La classificació en segon grau inicialment proposada per la junta de tractament de la presó de Lledoners, que posteriorment va ratificar per Justícia, va ser molt criticada per Jordi Turull. L'exconseller va afirmar a finals de desembre que seria «incomprensible i dolorós» que la Generalitat no els classifiqués en tercer grau, especialment després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.