El Síndic reclama l'amnistia o l'indult per alliberar els presos de l'1-O

Rafael Ribó també ha proposat «revisar en profunditat» el delicte de sedició del Codi Penal

Actualitzada 16/01/2020 a les 14:22

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamat l'amnistia, l'indult o «revisar en profunditat» el delicte de sedició del Codi Penal com a «mecanismes polítics o jurídics» per alliberar les nou persones que estan a la presó per la sentència de l'1-O dictada pel Tribunal Suprem. Després de lliurar l'informe 'La sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i la seva repercussió en l'exercici dels drets fonamentals' al president del Parlament, Roger Torrent, ha explicat que cal trobar «la forma més decidida, clara i amb els temps oportuns» perquè la presó «condiciona tot el conflicte» i d'aquesta manera es podria iniciar un «diàleg constructiu». Ribó també ha advertit que la sentència posa en risc la llibertat d'expressió i de reunió per a tots els ciutadans.Ribó ha explicat que hi ha «tres possibles sortides que són responsabilitat del poder polític», dels quals l'amnistia és «idònia» i «la més favorable per tothom pensi el que pensi» i suposaria «superar el conflicte de soca-rel». La segona possibilitat que ha exposat el síndic és l'indult, que considera «perfectament assumible», i la tercera la reforma o derogació del delicte de sedició. L'adjunt general, Jaume Saura, ha dit que la derogació podria tenir efectes retroactius.«Aquest és un conflicte polític i s'ha de resoldre políticament», ha exposat Ribó, per tal de fer front al que ha anomenat «el govern dels jutges».L'informe tracta les afectacions a les persones condemnades i als seus drets fonamentals en el marc del procés penal. En aquest sentit el Síndic considera que la sentència és «desproporcionada i podria haver vulnerat drets constitucionals de les persones condemnades».El Síndic també ha alertat de possibles «afectacions» de l'extensió d'una interpretació restrictiva de drets fonamentals, com ara la llibertat de reunió i manifestació o la llibertat d'expressió, la perspectiva de possibles drets afectats del Conveni europeu de drets humans i també el principi d'inviolabilitat parlamentària i la separació de poders. En aquest sentit, ha alertat del possible chilling effect que pot suposar la desincentivació de l'exercici dels drets fonamentals a la ciutadania.L'informe afirma que el Tribunal Suprem no era el «jutge ordinari predeterminat per la llei», a la vegada que l'acusació inicial de rebel·lió «va viciar tota la causa i va dur a diverses situacions greus, com ara que a les persones acusades se'ls imposés una presó preventiva injustificada i desproporcionada».El text remarca que la sentència «fa una interpretació expansiva de preceptes legals deficients i no fa una ponderació concreta i específica dels drets a la lliure expressió i a la llibertat de reunió i manifestació amb relació als fets que s'atribueixen als encausats amb la llei penal, per valorar-los des de la perspectiva de l'exercici de drets fonamentals i no només del Codi penal.