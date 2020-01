El Parlament Europeu inicia el procediment pel suplicatori contra Puigdemont i Comín

Actualitzada 16/01/2020 a les 12:56

El Parlament Europeu ha anunciat oficialment al ple l'arribada del suplicatori de les autoritats espanyoles contra els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín Així, ho ha anunciat la vicepresidenta de la cambra, la polonesa Ewa Kopacz, a l'obertura de la sessió d'aquest dijous al matí. D'acord amb el reglament, la mesa del Parlament Europeu ha remès el cas al comitè d'Afers Jurídics que haurà d'analitzar ara la petició del Tribunal Suprem i fer la proposta sobre l'aixecament o no de la immunitat dels dos eurodiputats de Junts per tal que la justícia belga pugui continuar tramitant l'euroordre.El comitè d'Afers Jurídics, format per 25 eurodiputats, haurà d'aprovar en els pròxims mesos la proposta per aixecar o no la immunitat dels dos catalans, que haurà de ser votada per tota la cambra en sessió plenària.El primer pas que haurà d'afrontar el comitè d'Afers Jurídics aserà l'elecció del ponent i del seu ajudant per fer la proposta del comitè. És a dir, un informe que expliqui els motius pels quals s'ha d'aixecar o no la immunitat a Puigdemont i Comín.Està previst que s'esculli en la pròxima reunió de coordinadors a finals de gener, però tot depèn de si primer el comitè rep tota la documentació necessària del suplicatori. Un cop tingui el dossier a les seves mans l'eurodiputat tindrà «el temps que necessiti» per redactar la proposta d'aixecar o no la immunitat, segons confirmen fonts parlamentàries.Cada família política nomena al principi de la legislatura l'eurodiputat que serà el responsable de portar casos d'immunitat. Quan entra un suplicatori, els coordinadors del comitè trien entre aquests membres designats pels grups. Ho fan per ordre en funció del seu pes polític i dels dossiers que ja tenen entre mans. Queden descartats aquells que formen part del mateix grup polític o estat que l'afectat.D'entrada no podria ser cap socialista perquè l'eurodiputat designat per portar casos d'immunitat és, precisament, l'espanyol Ibán Garcia del Blanco.Segons el reglament de l'Eurocambra, l'afectat tindrà l'oportunitat de ser escoltat pel comitè i de presentar la documentació que cregui rellevant. Un cop passada aquesta audiència el comitè haurà de decidir sobre la proposta que se sotmetrà a una votació per majoria simple al ple del comitè. Fonts parlamentàries asseguren que aquest procediment serà a porta tancada.L'equip de Puigdemont i Comín pretén que el suplicatori es converteixi en un «judici al judici de l'1-O», i preveu que l'anàlisi que haurà de fer la cambra sobre la seva situació faci aflorar les irregularitats que, en el seu parer, hi va haver en el procés del Suprem. En aquest sentit, preveuen presentar un ampli ventall de documentació.En general, el comitè decideix en un parell de mesos sobre els suplicatoris, però hi ha hagut casos que s'han allargat més de mig any. Mentre partits com el PP i Ciutadans volen que el procés es porti amb celeritat i esperen tancar el dossier en dos o tres mesos, podria allargar-se més dependent del calendari de sessions i plens de la cambra.D'altra banda, fins i tot en cas que el suplicatori prosperés i Puigdemont i Comín perdessin la immunitat, podrien seguir com a membres del Parlament Europeu, però haurien de fer front a l'euroordre belga. Només en cas de condemna perdrien la seva condició d'eurodiputats.