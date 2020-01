Cuixart surt de la presó en ús del primer permís després d'haver complert un quart de la condemna

Jordi Sànchez també el té concedit però encara no l'ha utilitzat, i no ha transcendit quan sortirà

Jordi Cuixart ha sortit de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), en ús del primer permís de 48 hores que se li atorga després d'haver complert un quart de la condemna de 9 anys per sedició imposada pel Tribunal Suprem. Òmnium Cultural, entitat presidida per Cuixart, ha confirmat que l'activista ha sortit del centre penitenciari, i ha subratllat que durant aquests dos dies «no tindrà agenda pública». L'entitat reitera que Cuixart està fent ús dels drets que li corresponen «com a pres polític» i als quals «no renunciarà». Per això subratllat que no s'acollirà a cap mesura concebuda com a reinserció o que impliqui el reconeixement de cap delicte basat en l'exercici de drets fonamentals «com avalen diferents posicionaments internacionals».