Vox demanda el Parlament Europeu al TJUE per admetre Puigdemont i Comín

Abascal diu que l'actitud de Sassoli és «una vergonya» i que l'italià s'ha «extralimitat»

Actualitzada 14/01/2020 a les 15:48

Abascal i Puigdemont

La ultradreta espanyola demandarà el Parlament Europeu al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per haver permès a Carles Puigdemont i Toni Comín accedir a la plena condició d'eurodiputats. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest dimarts a Estrasburg que presentaran un recurs a Luxemburg perquè consideren que el president de la cambra, David Sassoli, va cometre una «clara extralimitació de les competències» i va «violar la llei espanyola» al reconèixer els dos eurodiputats catalans. «No en deixarem passar ni una en la defensa de la nostra sobirania», ha insistit, acusant Sassoli de mantenir una actitud que veu com una «vergonya per al Parlament Europeu».Segons Abascal, la decisió d'acceptar Puigdemont i Comín «contribueix a la fallida de les institucions europees», que l'ultradretà considera que ja viuen una «gran crisi».L'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé ha explicat que presentaran un recurs d'anul·lació contra la decisió d'admetre Puigdemont i Comín, i ha instat l'Estat espanyol a fer el mateix perquè «està en joc» la sobirania espanyola. «Sassoli ha posat el Parlament Europeu al marge de la llei», ha afirmat Buxadé, afegint que l'actitud de l'italià és «absolutament greu».Així mateix, Buxadé ha titllat de «fake news» i «propaganda» afirmar que la sentència del TJUE sobre Junqueras estipula que no es poden posar tràmits entre l'elecció d'un eurodiputat i la seva plena condició de membre. «La sentència és sobre Junqueras», ha dit Buxadé. «De cap manera diu que un és eurodiputat saltant-se la llei nacional», ha afegit.Preguntat sobre què li diria a Puigdemont si se'l creua pel Parlament Europeu, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat que «res». «No tinc cap missatge per a Puigdemont, el nostre missatge és per als espanyols, dir-los que no hi haurà impunitat pels que han comès els delictes més greus que pot cometre un representant polític», ha sentenciat.