Un estudi revela que l'activitat física modifica com actua l'ADN

Actualitzada 14/01/2020 a les 11:20

Un estudi liderat per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) mostra que l'activitat física es relaciona amb canvis en l'estructura de l'ADN, sense modificar la seqüència dels gens o la seva estructura primària. La metilació de l'ADN és un canvi químic que es produeix en la molècula i que està relacionat amb diferents malalties com el càncer, les cardiovasculars, la diabetis i la obesitat. Si l'activitat és moderada o vigorosa s'actua sobre un dels elements clau en el metabolisme dels triglicèrids que, en altes concentracions, incrementen el risc de patir malalties cardiovasculars. Així doncs, les persones que practiquen activitat física presenten uns menors nivells de metilació de l'ADN, beneficiant així les persones que pateixen malalties relacionades amb el cor.En aquest estudi s'han analitzat dades de dues poblacions occidentals, catalana i d'Estats Units. S'ha treballat amb dades de l'activitat física de 2.544 persones d'entre 35 i 74 anys. La metilació de l'ADN es va estudiar a partir de mostres de sang dels voluntaris, i es van analitzar més de 400.000 marques repartides per tot l'ADN de cadascuna d'aquestes persones.En aquest estudi, publicat a la revista Medicine and Science in Sports and Exercise, han col·laborat també altres centres, com ara el CIBERCV, el CIBERESP, el CIBERONC, l'Institut d'Investigació Josep Carreras i la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic.