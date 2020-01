Puigdemont vol visitar els presos independentistes amb un grup d'eurodiputats al febrer

Actualitzada 14/01/2020 a les 12:09

Junqueras i el Parlament Europeu

Eleccions catalanes

El nou eurodiputat Carles Puigdemont ha avançat que, juntament amb Toni Comín, estan treballant per poder visitar els presos independentistes en el marc d'una missió d'eurodiputats prevista per al 23 i 24 de febrer. «Treballem per això, de fet hauríem de poder-ho fer», ha assegurat l'expresident en una entrevista a Rac 1, que ha remarcat que, segons el principi d'immunitat parlamentaria, hauria de poder circular lliurement per tots països de la Unió Europea. En aquest sentit, Puigdemont ha apuntat que vol saber si hi ha «una excepció espanyola» segons la que tindria immunitat a tots els estats menys a un, i ha indicat que ara és «una responsabilitat directa» de l'Eurocambra.L'expresident també s'ha referit al nomenament de l'exministra de Justícia Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat, que es farà efectiu aquest dimarts, i ha lamentat que la decisió de Pedro Sánchez «obre més interrogants que no dóna respostes». «El missatge que s'envia és de poca confiança en la independència judicial», ha avisat, per afegir després que «no es pot fer un discurs al Parlament dient que tenim un problema amb la politització de la justícia i després nomenar fiscal a qui ha tingut la cartera de Justícia». «Em sembla que hi ha una incoherència», ha conclòs.Puigdemont també ha insistit que la negativa dels socialistes al suplicatori que vol aixecar-los la immunitat seria per «coherència» i no pas un «gest». En aquest sentit, l'eurodiputat ha dit que seria de «màxima coherència» no donar suport a una de les conseqüències de la judicialització, com creu que és la seva «persecució», si realment hi ha «un solemne compromís per desjudicialitzar la política».Tot i això, l'expresident no s'ha mostrat «gens optimista» amb el nou executiu de Pedro Sánchez i ha reconegut que no es pot ser «ingenu» i s'ha remès a «l'experiència i els precedents». En aquest sentit, i en relació a la reunió de governs, Puigdemont s'ha preguntat «per què Sánchez no l'ha fet abans». «L'obligació de Sánchez és estar en reunió permanent amb la Generalitat, que és el que ha demanat Torra», ha retret.Sobre Junqueras i la seva condició d'eurodiputat, Puigdemont ha lamentat la postura de l'Eurocambra i, en concret, del seu president, David Sassoli, i ha recordat que no és «coherent» amb la sentència del TJUE. Ha criticat que hi hagi hagut «pressions inacceptables» per part de les delegacions espanyoles, però ha avisat que «la partida és oberta». Així, ha recordat que Junqueras pretén adreçar-se al TJUE, on creu que «li donaran la raó», i ha assegurat que aquest seria «un bon argument» pel Parlament Europeu per «desfer el seu error».Puigdemont ha rebutjat aclarir si es tornaria a presentar a unes eleccions catalanes i ha assegurat que el context canvia molt ràpidament. En aquest sentit, ha explicat que espera «no haver-ho de fer» i ha emplaçat «les noves generacions de gent amb lideratges» a prendre el relleu. Tot i això, ha obert la porta a que, si el govern espanyol «entén que ha estat un greu error» i «posa el comptador a zero», canviï el context i per tant el seu posicionament. En tot cas, ha refermat la seva aposta per la unitat i ha reclamat, un cop més, «una llista conjunta el màxim unitària possible», que creu que seria «la millor fórmula» per fer front a la situació política.