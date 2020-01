La Mesa desestima la petició de Cs de retirar l'escó de Torra

Actualitzada 14/01/2020 a les 14:18

Els lletrats contradiuen la JEC

Torra: «Quan ens plantem, guanyem»

La Mesa del Parlament ha desestimat la petició de Cs de retirar l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra, i prendre mesures per acabar amb la «usurpació de funcions». El grup que lidera Lorena Roldán s'ha quedat sol en la votació de la reunió d'aquest dimarts al matí -el PSC-Units hi ha votat en contra i el PPC hi té veu però no vot. La Mesa també ha rebutjat la petició dels populars perquè el president de la cambra, Roger Torrent, iniciï consultes per a escollir un nou cap del Govern. D'altra banda, la Mesa també ha acordat presentar un recurs al Suprem contra la inhabilitació de Torra ordenada per la JEC. JxCat, ERC i PSC s'han mostrat a favor d'aquesta decisió, que ha rebut l'oposició de Cs -comuns, PPC i CUP no hi tenen dret a vot.Fonts de JxCat han explicat que la formació està esperant que es resolgui la situació. D'una banda, el grup entén que el Parlament manté que l'escó que ha quedat lliure és de Carles Puigdemont, però en canvi la JEC apunta que és de Torra. Des de la cambra asseguren que encara no hi ha novetats sobre si Ferran Mascarell -el següent membre de la llista de JxCat- accepta l'acta o no.Per la seva banda, des del PSC subratllen que l'informe dels lletrats és contundent, en considerar que la resolució de la JEC és nul·la de ple dret. Els socialistes han demanat prudència, tenint en compte que el 20 de gener acaba el període per resoldre les cautelars del cas de Torra.L'informe dels lletrats conclou que no és competència de la JEC declarar la incompatibilitat d'un diputat del Parlament. Els serveis jurídics de la cambra consideren que, al marge que estigui pendent el recurs de cassació contra la sentència penal dictada pel TSJC contra Torra, cal tenir present que fins al moment el Suprem no s’ha pronunciat de manera definitiva sobre l'acord de la JEC del 3 de gener de 202, ni sobre les mesures cautelars de suspensió demanades pel president de la Generalitat.«En conseqüència, la sol·licitud de mesures cautelars es troba actualment en curs, i això s’ha de tenir en consideració a l’efecte de preservar en tot moment el dret fonamental a la tutela judicial efectiva», subratlla l'informe que signen el lletrat major, Joan Ridao, i el lletrat Antoni Bayona.El propi Torra ha reaccionat amb un missatge a Twitter al fet que la Mesa hagi tombat la petició de Cs i, per tant, el mantingui com a diputat de la cambra: «Quan ens plantem, guanyem», ha valorat a la xarxa social.