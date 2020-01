Els pressupostos del Parlament enfronten JxCat i ERC, que aprova els comptes amb Cs i PPC

Els republicans, PSC-Units i CUP s'abstenen en la votació a la Mesa ampliada

Actualitzada 14/01/2020 a les 17:41

Nova picabaralla entre JxCat i ERC. Ara pels pressupostos del Parlament. La Mesa ampliada ha aprovat aquest dimarts al migdia els comptes de la cambra amb els vots a favor de Cs, JxCat i PPC. S'hi han abstingut ERC, PSC-Units i la CUP-CC, i CatECP hi ha votat en contra. La majoria que ha votat a favor dels pressupostos ha indignat els republicans, que han criticat que el grup que presideix Albert Batet s'hagi sumat a Cs i PPC. Per la seva banda, fonts de JxCat han defensat els pressupostos i s'han preguntat per què el president del Parlament, Roger Torrent, no hi ha votat a favor, quan es tracta d'una partida que s'inclourà al paquet dels comptes de la Generalitat. Els pressupostos del Parlament s'hauran de votar ara al ple i, si s'aproven, s'envien directament al projecte de llei de Govern.Els pressupostos del Parlament preveuen un increment salarial dels diputats de l'1,75% -que ja preveu la llei actual-, el mateix augment que el 2019, i un 0,25% menys que la pujada prevista per al personal de la cambra. Als comptes també hi consten una partida especial de 300.000 euros per a actes commemoratius del 40è aniversari de la cambra. El Parlament ja va aprovar fa setmanes aquesta partida, però Torrent volia afegir-ne una destinada a la publicitat institucional que promocionés l'aniversari. Aquest apartat no s'ha afegit, tot i les crítiques dels republicans.Des de JxCat argumenten que aquestes partides no són necessàries, i afirmen que Torrent volia que la partida dels 40 anys fos de 600.000 euros. El grup parlamentari de Batet considera que Torrent pretenia desgastar JxCat i situar-lo al costat de Cs i PPC, a més d'aprofitar la publicitat institucional al favor de la seva figura política. A més, la formació postconvergent nega cap pacte amb els constitucionalistes.Torrent i ERC volien que els comptes també preveiessin una partida específica per a la 33a cimera europea de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, que la tardor del 2020 acollirà la cambra catalana. Però la proposta que ha aprovat avui la Mesa ampliada tampoc no contemplava aquest increment. Des d'ERC han acusat JxCat i, sobretot, Josep Costa de vetar la partida de la Francofonia i la partida de publicitat institucional.Així, fonts de la presidència del Parlament han argumentat l'abstenció d'ERC perquè consideren que la proposta dels comptes no incloïa partides per a la cimera internacional de la Francofonia ni per a la difusió dels 40 anys de la cambra, i que en canvi conté un increment retributiu als diputats que no comparteixen. A més, també troben massa alt l'increment salarial dels diputats. Els comuns i la CUP també han rebutjat donar suport als pressupostos per aquest motiu.Els republicans també han criticat que els seus socis de Govern avalessin uns pressupostos que -segons diverses fonts- permetran que el cap de l'oposició, Carlos Carrizosa (Cs), tingui dos tècnics o assessors més a partir d'ara. Des del partit taronja, però, asseguren que aquestes places no són noves.Com a vicepresident primer de la cambra, Costa és un dels responsables dels números del Parlament. La Gestoria de Comptes és l'organisme tècnic que elabora els pressupostos, en funció de les peticions que li arriben des de les vicepresidències de la cambra.El ple ha de votar la proposta del pressupost que ja ha avalat la Mesa ampliada. No s'espera que s'inclogui a la sessió convocada per a la setmana vinent, així que els comptes podrien arribar a l'hemicicle per al ple del 5 i 6 de febrer. Per aquest punt no hi ha un debat previ a la votació però els grups i subgrups sí que tenen un temps breu per a posicionar-se.Els tres grups que han aprovat avui els comptes a la Mesa ampliada -Cs, JxCat i PPC- esperen que hi hagi prou majoria al ple per tirar-los endavant de manera definitiva, a l'espera de poder-hi sumar més suports.Si s'aproven, els comptes s'incorporaran automàticament al projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat que l'executiu de Quim Torra i Pere Aragonès pretén aprovar amb el suport de CatECP. Els comptes del Parlament per al 2020 ronden els 63 milions d'euros (MEUR), pels 61 MEUR de l'any passat, i els 53 MEUR del 2018.