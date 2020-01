El PPC demana a Torrent que iniciï consultes per escollir un nou president de la Generalitat

Actualitzada 14/01/2020 a les 12:13

El PPC ha enviat una carta al president del Parlament, Roger Torrent, demanant-li que iniciï una ronda de consultes amb els grups parlamentaris per tal d'escollir un nou president de la Generalitat, segons ha pogut saber l'ACN. Els populars consideren vinculant la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'escó a Quim Torra i sostenen que això li impedeix de seguir com a president, per la qual cosa han instat Torrent a trobar-se amb els diferents grups i subgrups del Parlament com a pas previ a proposar un candidat que substitueixi Torra.Concretament, la missiva firmada pel president del PPC, Alejandro Fernández, argumenta que de la mateixa manera que per ser escollit president de la Generalitat s'ha de ser diputat al Parlament, mantenir l'escó és «requisit indispensable» per seguir en el càrrec. Tot i que admet que la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern no ho contempla explícitament, Fernández creu que la pèrdua de l'acta de diputat «és motiu implícit de cessament» com a president.La Mesa del Parlament ha d'abordar aquest mateix dimarts la decisió de la JEC i l'aval que va rebre del Tribunal Suprem després que els serveis jurídics de la cambra hagin defensat que l'òrgan electoral no pot treure l'acta de diputat a Torra: consideren que el cessament ha de passar per la cambra catalana i que, en tot cas, si fos cessat podria mantenir el càrrec de president. Ho fan emparant-se en l'Estatut i en la Llei de Presidència de la Generalitat i del Govern, que estableixen que cal una condemna ferma per inhabilitar el president, tal com també recull el reglament del Parlament.La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va condemnar Torra a un any i mig d'inhabilitació i a una multa de 30.000 euros per no haver retirat la pancarta amb el text Llibertat presos polítics i un llaç groc del balcó de la Generalitat en període electoral encara es pot recórrer al Tribunal Suprem.