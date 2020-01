El nombre de migrants joves sols que arriben a Catalunya cau un 40% el 2019

2.205 menors han estat acollits per la DGAIA, majoritàriament nois

El nombre d'infants i joves emigrats sols ha disminuït un 40% el 2019, en comparació al 2018. L'any passat van arribar a Catalunya 2.205 nois que han estat acollits per la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), nois en un 94,2% dels casos i majoritàriament d'entre 16 i 17 anys (75%). Segons les dades fetes públiques pel Departament d'Afers Socials, el 71,6% són joves procedents del Marroc, i un 16% més de l'Àfrica subsahariana. L'agost ha estat el mes amb més arribades, 235 mentre que el novembre el que menys, amb 139. Tot i la davallada del darrer any, la xifra de MENA continua alta i és sis vegades la que es va registrar el 2015, amb només 350 menors acollits i suposa el 26% dels joves que han arribat els darrers 5 anys a Catalunya, 8.331.Actualment, el sistema de protecció té 4.243 menors acollits, suposen el 38,1% dels menors acollits per la DGAIA i el 59,45 dels infants acollits en centre residencial.